Турецкие госбольницы начали принимать иностранных туристов

В Турции изменились условия оказания медицинской помощи иностранным гражданам, сообщает Лента.ру со ссылкой на Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм).

Как говорится в письме с разъяснениями, направленном агентству Посольством Турецкой Республики в Москве, медпомощь иностранцам начали оказывать государственные больницы страны. Ранее этим занимались частные клиники.

"Иностранные граждане и туристы, нуждающиеся в лечении на территории Турции, могут обращаться на иностранных языках в Центр скорой медицинской помощи по телефону 112, а также по телефону 184 – по вопросам оказания врачебной помощи. В рамках данного нововведения в шести провинциях Турции (Анкара, Стамбул, Измир, Анталья, Мугла, Айдын) организованы Координационные районные центры по работе с иностранными гражданами", - поясняется в письме.