В США раскрыли тайное сообщество педофилов

В США раскрыто тайное сообщество педофилов, общавшихся через интернет, говорится в пресс-релизе, опубликованном 3 августа на сайте Министерства национальной безопасности США.

Обвинения предъявлены 72 людям, 52 из которых уже арестованы, передает Лента.ру. Аресты были проведены не только в США, но и в других странах мира, в том числе во Франции, Германии и Швейцарии.

Участники сообщества общались между собой и обменивались изображениями и видеоматериалами на специально созданном сайте Dreamboard, который представлял собой доску объявлений. На сайте была сложная система членства, с четырьмя уровнями доступа - пользователями с наибольшим количеством возможностей были непосредственные производители детской порнографии.

Чтобы не потерять доступ на сайт, членам сообщества было необходимо постоянно загружать новые материалы, причем они получали расширенный доступ к библиотеке сайта, если загружали созданные ими самими материалы или те материалы, которых не было ни у кого из других участников. По оценке полиции, в общей сложности на сайте хранилось фото- и видеоматериалов с детской порнографией на 16 тысяч DVD-дисков.

Из 52 задержанных 13 человек уже дали признательные показания, в отношении четырех из них уже вынесен приговор - они получили от 20 до 30 лет тюрьмы. Всего сообщество Dreamboard насчитывало около 600 участников. Предположительно, в нем были и россияне, так как правила поведения на сайте были переведены на четыре языка, среди которых был и русский. Никаких данных об арестах в России, впрочем, в пресс-релизе министерства нет.

Сайт Dreamboard попал в поле зрения Министерства национальной безопасности США в декабре 2009 года. По приведенным в пресс-релизе словам генерального прокурора США Эрика ХОЛДЕРА, участники сайта "разделяли безумную мечту о создании элитного онлайн-сообщества для пропаганды детской порнографии". У сайта было пять администраторов, поймать удалось пока только двух из них.