Меркантильность - залог семейного счастья

Результаты нового исследования показали, что скрепляющей силой в современных семьях является не любовь, а банальные меркантильные соображения. Новое исследование ученых из университета Готенбурга, Швеция, подтвердило, что современные семьи остаются крепкими не по традиционным романтическим причинам, а из рациональных соображений супругов.

Количество разводов в Швеции и других странах резко возросло в 60-70е годы. В наше время подход к отношениям стал более рациональным. Партнеры задаются вопросами, что даст им возможный союз, и что они выиграют в эмоциональном, интеллектуальном, социальном и финансовом плане, – рассказывают исследователи.

Американские ученые также подтверждают, что финансы являются важным фактором в решении завести семью. Так, 38% людей с низким уровнем образования и 21% образованных людей считают финансовую стабильность важнейшим условием брака.

Нуклеарная семья (отец, мать и ребенок) по-прежнему остается основной формой современной семьи, которая встречается в 70% случаев. Остальные 30% составляют гомосексуальные семьи и семьи-радуги (усыновление детей различных национальностей).

Согласно опросам, проводимым в США, более трех четвертей граждан считают семью самым важным элементом в своей жизни. 88% уверены, что вступившая в брак пара без детей также является семьей, около 80% признают семьей неженатых партнеров с детьми, а 86% уверены, что одиноких родителей с детьми также можно назвать семьей. Лишь 65% респондентов допускают, что гомосексуальные пары, воспитывающие детей, являются семейной ячейкой.

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