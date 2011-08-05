С лишним весом борются кедровые орешки

Во всем мире все более и более актуальной становится проблема ожирения. Ученые изучают все возможные варианты борьбы с лишним весом. Сейчас выделяется одно из интересных направлений — вещества, подавляющие аппетит. Ведь если вы не съедите лишних калорий, вам и не придется от них избавляться.

Оказывается, содержащиеся в орехах корейского кедра полиненасыщенные жирные кислоты, стимулируют секрецию двух гормонов, подавляющих аппетит.

Исследование показало, что масло кедровых орехов существенно влияет на чувство голода. Через 30 минут наступает наибольший эффект. Содержание холецистокинина возрастает на 60 %, а глюкагон-подобного пептида-1 — на 25 %. И такие гормональные изменения сохраняются около четырех часов. Мозг получает сигналы о насыщении, которые ему посылают холецистокинин и глюкагон-подобный пептид-1.

neboley.com.ua