Каким будет август - мнение народного синоптика

Народный синоптик Владимир Лыс утверждает, что почти весь август обещает быть теплым. Дожди возможны в начале второй и в середине третьей декад.

Сентябрь. В этом месяце лето еще продолжится. После дождей в первой пятидневке должна установиться теплая, солнечная погода. Но в третьей декаде придут холода с дождями. Разве что в последние два-три дня месяца немного потеплеет.

Октябрь. Обещает хороший грибной сезон. Дожди пройдут в начале второй декады и в конце месяца, но будет тепло.Холодными могут быть три дня с 19 по 21 октября, все остальное время — тепло.

Ноябрь. Планомерно будет готовить к переходу к зиме. Начало теплое, в середине начнутся затяжные дожди, которые в третьей декаде перейдут в снегопады.

Декабрь. Зима начнется рано. Кроме нескольких теплых дней в начале – значительное похолодание, снег, а перед Новым годом – оттепель.

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