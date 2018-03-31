Как влияет Луна на здоровье человека

Влияние Луны на здоровье человека замечено достаточно давно. Иначе и быть не может, ведь Луна - это самое близкое к нашей голубой планете космическое тело. Наводим ниже информацию о том, как влияет на человека, его органы и системы тот или иной день лунного календаря.

01-03 Чаще будут беспокоить судороги. Ухудшится подвижность суставов. Ешьте чаще и малыми порциями. Боли в области аппендикса не игнорируйте, обратитесь к врачу.

04-05 Больше гуляйте на свежем воздухе. Начните курс массажа мышц плечевого пояса. Особенно полезным будет плавание.

06-07 Во внимании будет нуждаться система пищеварения - возможны запоры. Нежелательно отправляться в далекое путешествие, акклиматизация будет проходить тяжело. Возможны отравления, не пейте сырую воду из открытых источников.

08-09 Пролечите до конца бронхи и легкие. Осложнения могут развиться в виде пневмонии и отита. Изменение погодных условий повлияет на самочувствие.

10-11 Резкие движения туловища могут привести к смещению позвонков поясницы. Возможно защемление нервных окончаний. Избегайте переносить тяжелое. Могут беспокоить ревматические боли. Посещение косметолога нужно отложить на несколько дней.

12-14 Полнолуние. Повышается ломкость сосудов. Может возникать носовое кровотечение. Не следует начинать новый курс инъекций. Обостряются тромбофлебит и артрит. Возможна аллергия на лекарство.

15-16 Отложите операции на стопах. Носите удобную обувь. Перед сном примите ванну. Удачные дни для освоения восточных систем оздоровления. Ограничивайте себя в пище.

17-19 Будет болеть голова, снизится трудоспособность. Больше работайте физически, чем умственно. Отдохните в конце дня. Лучшее время для профилактики заболеваний органов выделительной системы.

20-21 Чрезмерное напряжение голосовых связок может привести к потере голоса. Говорите тише. Отложите операции на горле. Обостряются болезни щитовидной железы. Избегайте приема гормональных препаратов.

22-24 Чрезмерное нервное напряжение может вызвать психосоматические расстойства. Тревога спровоцирует нарушение сна. Организму тяжело будет противостоять вирусной инфекции. Отложите начало курса лечения.

25-26 Предотвращайте нежелательную беременность. Пейте много воды, не ешьте пересоленного.

27-28 Следите за изменениями артериального давления. Увеличится количество инфарктов. Меньше работайте физически, отложите операции на более позднее время.

29-30 Новолуние. Уделите больше внимания уходу за кожей лица. Используйте питательные маски для поддержания ее упругости. Не стригите и не красьте волосы - результат вряд ли понравится вам.

31 Переохлаждение нижней части тела опасно. Обостряются урологические заболевания. Стимулируйте мочевыделение, много пейте.

gazeta.ua