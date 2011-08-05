Чтобы похудеть, любите свое тело

Если вы любите себя, вам нравится ваша фигура и внешний вид, у вас есть все шансы быстро сбросить лишний вес. Так считает группа ученых из технического университета Лиссабона и университета Багнор.

В ходе многочисленных исследований специалисты наткнулись на любопытный факт. Оказывается, если женщина положительно воспринимает свои внешние данные, это помогает ей быстрее сбросить избыточный вес во время диеты или во время занятий каким-нибудь видом спорта, в отличие от тех дам, которые считают себя некрасивыми и толстыми.

В эксперименте приняли участие женщины, страдающие от избыточного веса. Первой группе дам специалисты рассказали, как влияет на здоровье и красоту тела умение владеть собой в сложных ситуациях, правильное питание, забота о своей фигуре. Женщины из другой группы в течение месяца участвовали в специальных сессиях, на которых каждая из дам рассказывала, как она занимается спортом, питается, справляется с плохим настроением и заботится о своем внешнем виде.

Специалисты выяснили, что женщины, которые положительно относятся к своим внешним данным, способны контролировать количество употребляемых калорий. В результате они избавились от семи процентов своего исходного веса, а остальные женщины смогли сбросить лишь два процента от исходной массы. Таким образом, девушки, переживающие, что они выглядят толстыми и не привлекательными, не могут расстаться с лишними килограммами.

wherewoman.ru