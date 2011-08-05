В столкновениях в Мадриде ранены десятки человек

По меньшей мере 20 человек, включая семерых полицейских, получили ранения в результате уличных столкновений в Мадриде.

Сотни недовольных экономической политикой властей и высоким уровнем безработицы в стране вышли на улицы испанской столицы, передает Би-Би-Си.

Сначала под наблюдением полицейских вертолетов они провели митинг на одной из площадей Мадрида, а затем переместились к зданию Министерства внутренних дел.

Но как только они захотели пройти на площадь Пуэрта дель Соль, которая в последнее время стала трибуной для антиправительственных выступлений, действия полиции, по словам очевидцев, перестали быть миролюбивыми.

Несколько полицейских машин буквально въехали в ряды протестующих, завязалась драка.

Четверых пострадавших доставили в больницу.

Протесты в Мадриде начались еще в середине мая и с помощью информации, размещаемой на Facebook и в Twitter, перекинулись и на другие города Испании.

Уровень безработицы в Испании самый высокий в Евросоюзе – 21,3%.

Особенно неутешительны показатели занятости среди молодых людей до 25 лет. Среди них безработных – 44,6%.

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