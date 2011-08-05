В Китае массово производят запрещенные пищевые добавки

В Китае в рамках кампании борьбы с запрещенными пищевыми добавками арестовано 2 тысячи человек и закрыто 5 тысяч предприятий.

Об этом сообщает Би-Би-Си, отмечая, что таков результат кампании проверок санитарно-гигиенических условий на объектах пищевой промышленности Китая.

Кампания была начата в апреле после ряда скандалов, вызванных сообщениями, в частности, о мясе, которое светится ночью, или о булочках, в которые добавляли краску, чтобы продать дороже.

В рамках кампании проверено 6 млн. мелких предприятий пищевого сектора. Китайская полиция уничтожила сеть "подпольных" объектов, где пищевые добавки или продукты изготовляли незаконно.

В заявлении, которое обнародовала правительственная комиссия, ответственная за безопасность продуктов питания, сказано, что кампанию проверок продовольствия будут вести и в дальнейшем, а виновных в нарушениях будут "сурово карать".

Как отмечает Би-Би-Си, в последние годы ряд скандалов вокруг опасных продуктов сильно подорвал доверие потребителей к производителям пищи, особенно в молочной отрасли.

После того, как в 2008 году шесть младенцев умерли, а 300 тысяч заболели, отравившись химикатом в молочной смеси, власть Китая ввела жесткие меры контроля над безопасностью детских продуктов.

Впоследствии выяснилось, что химическое вещество меламин, которое применяют в промышленном производстве, добавляли в молочные смеси, чтобы искусственно повысить их питательность.

Тот скандал привел к отзыву детской молочной смеси китайского производителя, и нанес вред репутации Китая как производителя безопасных и надежных товаров.

В этом году служба контроля над качеством закрыла почти половину из 1 тыс. 176 молочных комбинатов Китая во время кампании, проводимой целью повысить стандарты в отрасли.

Верховный Суд Китая издал указание выносить смертные приговоры тем осужденным, чьи действия или бездеятельность привели к смерти людей, которые отравились некачественными продуктами.

Однако в Китае часто нарушают нормы и правила, а из-за роста цен на продукты часть производителей будут пытаться и дальше идти на разные выдумки, чтобы увеличить прибыли.