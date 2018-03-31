Пчелиные укусы - от остеохондроза, перга - от депрессии

Как правильно использовать продукты пчеловодства 1. Должен быть обязательный период подготовки. Он длится 2-3 недели, начиная с минимальных доз медовых композиций.

2. Все продукты обязательно должны рассасываться во рту.

3. Параллельно с апитерапий необходимо пить не менее 2-2,5 литра в день.

4. Нужно принимать лекарства в зависимости от кислотности желудочного сока:

—При нормальной кислотности все апипродукты принимают за 20-30 минут до еды, запивая водой. Курс приема продуктов пчеловодства в среднем занимает 1—2 месяца.

—При высокой кислотности (если есть изжога) желудочного сока продукты пчеловодства (мед, драже, бальзамы) принимаются за 1,5 часа до еды. Раствор пьют быстро, залпом, в теплом виде — для снижения кислотности.

—При низкой кислотности (если подолгу после мясного чувствуете тяжесть в желудке) продукты пчеловодства нужно принимать непосредственно перед едой, растворенными в холодной воде. Раствор пьется медленно, можно через соломинку.

Пчелиный яд Апитерапевты подсаживают пчел на биологически активные зоны больного места. С укусом пчелы в организм попадает маленькая доза пчелиного яда (апитоксина), которая содержит более 50 биологически активных веществ. Основное действующее вещество пчелиного яда — мелиттин. Он снимает воспаление и убивает различные болезнетворные бактерии. Мелиттин улучшает кровообращение, работу нервной системы и мышц. Еще одно белковое соединение — адолапин— обладает сильным обезболивающим эффектом, а апамин — тонизирующим.

Пчелиный яд применяется для лечения воспалительных заболеваний суставов, при невралгиях и остеохондрозе позвоночника. При этом восстанавливается подвижность в суставах, а болеутоляющий эффект держится несколько суток. Лечит яд и бронхиальную астму, легочные заболевания (за счет отхаркивающего эффекта). В гинекологии пчелиным ядом лечат воспаление яичников. Апитоксин оказывает стимулирующее действие на гормональную систему, что полезно для людей, страдающих дисфункцией щитовидной железы, надпочечников и яичников. Апитоксин повышает защитные силы организма, поэтому его рекомендуют людям со слабой иммунной системой.

Яд есть яд, и в больших дозах он может вызвать тяжелую реакцию (слабость, обморок), вплоть до смертельного исхода (поэтому лечение пчелиным ядом должно проводиться только опытным специалистом). Пчелиный яд не назначается при болезнях печени, почек и поджелудочной железы, при диабете, опухолях, туберкулезе, при сердечной и почечной недостаточности, при острых инфекционных заболеваниях. Кроме этого, апитоксин содержит в своем составе гистамин, который считается аллергеном. В больших дозах пчелиный яд вызывает внутренние кровотечения.

Советы специалиста. Сильный лечебный эффект создает введение именно свежего пчелиного яда, а не прием в виде препаратов. Потому лечение жалами пчел, хоть и достаточно болезненная процедура, но очень полезная. Также разработаны качественные мази на основе пчелиного яда. Их применения совершенно безопасно, так как не вызывает побочные реакции. При этом эффективность компонентов препарата сохраняется.

Цветочная пыльца Пчелиная пыльца (цветочная обножка) — это то, что пчела складывает в корзиночки своих задних ножек. Пчеловоды собирают эти целебные гранулы и упаковывают в герметические емкости. Этот продукт содержит более 250 веществ: аминокислоты и белки, жиры, ферменты и фитогормоны, важные микроелементы и множество витаминов.

Пыльца очень полезна людям, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы: инфарктами, инсультами, гипертонией, ишемической болезнью сердца, тахикардией, аритмией — благодаря тому, что пыльца выводит лишний холестерин и укрепляет сосуды, улучшает состав крови. Благодаря своим свойствам восстанавливать поврежденные клетки, этот продукт помогает при заболеваниях печени и поджелудочной железы, сосбенно тем, кто хочет восстановиться после хронического злоупотребления алкоголем. Ее используют при анемии — благодаря большому количеству железа пыльца повышает уровень гемоглобина. Этот продукт обладает антибактериальным эффектом, поэтому она помогает при инфекционных и простудных заболеваниях: стимулирует иммунную систему, обладает укрепляющим действием, повышает умственную и физическую активность.

Иммуностимулирующий эффект настолько выражен, что пыльцу включают в схемы лечения при онкоболезнях. За счет высокого содержания цинка, усиливающего образование спермы, цветочная подножка усиливает половую потенцию и улучшает качество спермы (поэтому полезна тем, у кого снижена подвижность сперматозоидов). Пыльца полезна беременным на ранних сроках: в ней есть витамин фолиевая кислота, которая важна для нормального формирования нервной системы плода. Подойдет она и тем, кто страдает легкими депрессивными расстройствами — содержащаяся в ней пантотеновая кислота предотвращает их. Еще пыльца может избавить от синяков тех, кто склонен к их возникновению — за счет витамина рутина, укрепляющего стенки капилляров, а его в пыльце — рекордное количество. Пыльца это натуральный анаболик — вещество позволяющее наращивать мышечную массу, поэтому она будет полезна тем, кто восстанавливается после травм или хочет поправиться.

Безусловное противопоказанием является аллергия к цветочной пыльце. Поэтому перед применением этого продукта необходимо проверить реакцию организма на него, попробовав его щепотку: если начинает зуд, реакция считается аллергической. Пыльца опасна при склонности к кровотечениям и выраженных формах диабета.

Совет специалиста. Для лучшего усвоения пыльцы её следует за два часа до приёма залить небольшим количеством кипячёной воды. Под воздействием воды оболочка несколько разрушается, и пыльца легче усваивается организмом человека. Достаточно съедать в день по 2,5—5 гр. пыльцы, разделив это количество на 2—3 приема.

Перга Пергу называют пчелиным хлебом. Это цветочная пыльца, собранная пчелами, уложенная в ячейки сот, залитая медом и запечатанная в них. Там в безвоздушных (анаэробых) условиях происходит молочнокислое брожение пыльцы, при котором ее зерна прорастают. В результате этих сложных превращений образуется перга. Этот продукт значительно более богат по своему составу, чем цветочная пыльца и, в отличие от нее, усваивается на все 100%.

Благодаря ферментам, которые регулируют и нормализуют работу всего пищеварительного тракта, пергой лечат лечат гастриты, язвенную болезнь, заболевания печени и поджелудочной железы.

Калий и магний улучшают деятельность сердечной мышцы, благодаря чему перга оказывает лечебный эффект при аритмии. За счет мочегонного действия "пчелиный хлеб" дает отличный терапевтический эффект при лечении гипертонии. Этот продукт такж эффективен для профилактики инсультов, инфарктов — за счет того, что выводит холестерин — основную причину этих болезней.

Снижая уровень мочевой кислоты в организме, пчелиный хлеб способствует лечению подагры, воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей, отеков. Это великолепный нтидепрессант. Наличие йода позволяет использовать пергу при лечении щитовидной железы. Этот продукт полезен людям, страдающим остеопорозом: содержащиеся в нем стерины способствуют укреплению костей. Содержащийся в перге витамин А предохраняет глаза от усталости, раздражения и ослабления зрения, улучшает адаптацию в темноте, укрепляет капилляры сетчатки.

Абсолютных противопоказаний для применения перги нет. Это единственный продукт пчеловодства, который не обладает свойствами аллергена. Но лучше принимать пергу после еды, потому что натощак она иногда вызывает тяжесть в желудке.

Пергу можно употреблять в естественной ее среде — в сотах. Дозировка — 1 г сот на 1 кг веса человека. Перед употреблением можно залить пергу в сотах холодным кипятком, а через 30-40 минут добавить мед. Принимать такое снадобье два раза в день за час до еды. Саму пергу (без сот) нужно употреблять после еды: 10 г в сутки для профилактики, для лечения — по 10 г 2—3 раза в день.

Прополис Пчелы собирают смолистые вещества растений и обрабатывают их секретом своих желез, добавляя к полученной массе воск и пыльцу. Так получается прополис. Пчеловоды собирают это клейкое вещство и формируют из него брикеты. Основа прополиса — защитные вещества самих растений. Этот продукт богат фенольными соединениями, которые обладают выраженными антибактериальными свойствами. Прополис содержит бензойную кислоту, которая убивает возбудителей болезней и укрепляет иммунную систему человека, позволяя ей более эффективно бороться с инфекциями. Кроме того, многие вещества обладают вяжущим действием, что способствует заживлению ран и язв. Секрет верхнечелюстных желез пчел, которым "пропитан" прополис, содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Прополис (пчелиный клей) — эффективное средство для лечения огромного количества болезней.

Это природный антибиотик, от которого не страдает микрофлора кишечника. Он губит более 100 видов болезнетворных бактерий, грибков и вирусов, в том числе возбудителей туберкулеза, сифилиса, дифтерии, гриппа, кандидоза, лишаев, герпеса, гепатита. Прополис усиливает иммунитет, понижает артериальное давление, выводит холестерин из организма и предотвращает образование тромбов. Это отличное лекарство при гастритах, язве желудка и двенадцатипёрстной кишки.

Прополис эффективно используют при различных воспалениях, например — уха, горла, носа, слизистой оболочки полости рта, воспалений трахеи и глотки, ревматоидном артрите. Он эффективен при лечении хронического простатита, эрозий шейки матки. Прополис используется для профилактики токсоплазмоза, вызывающего поражение плода у беременных женщин.

Прополис противопоказан при непереносимости продуктов пчеловодства. С осторожностью принимается при остром холецистите, тяжелых поражениях поджелудочной железы и печени.

Прополис — отличное средство при болезных носоглотки и восплительных заболеваниях слизистой рта. Для этого нужно смешать 1 часть экстракта прополиса с 2 частями глицерина и приготовленным препаратом в течение 10—15 дней смазывать очаги болезни. Для общего укрепления прополис нужно разжевывать во рту по 10 г 2—3 раза в день.

Маточное молочко Пчелиное маточное молочко — продукт глоточной и верхнечелюстной желез рабочих пчёл в возрасте от 5 до 15 дней. Это самый сильный биологический стимулятор. Обычная личинка пчелы, питаясь маточным молочком, увеличивается в 1600 раз всего за 5 дней. Высокая цена этого продукта связана с сложностью его полученя. Пчеловоды срезают маточники до уровня молочка горячим скальпелем, затем стеклянной палочкой или с помощью вакуум-насоса выбирают молочко. В состав маточного молочка входит ДНК, которая несет наследственную информацию на общее оздоровление организма. За счет своих уникальных компонентов, маточное молочко повышает иммунитет организма до такого уровня, что он сам справляется с болезнью.

Маточное содержит антисептические вещества, которые губительно действуют на стафилококки, стрептококки (поэтому полезно тем, кто страдает ангинами — они часто вызываются этими микробами) и туберкулезную палочку. Этот уникальный продукт повышает выносливость человека, устойчивость к стрессам и способствует быстрейшему выздоровлению после перенесённых болезней.

Маточное молочко улучшает обмен веществ в сердечной мышце, поэтому эффективно при атеросклерозе, стенокардии, пониженном или повышенном артериальном давленим, рубцующемся инфаркте миокарда. Маточное молочко зарекомендовало себя как великолепное средство лечения и профилактики бронхиальной астмы и астматического бронхита, благодаря наличию в нем ацетилхолина, витаминов, незаменимых аминокислот, гормонов и других биологически активных веществ. Молочко пчел стимулирует образование спермы за счет высокого содержания цинка. Особенно важен прием маточного молочка беременным — благодаря витамину Е и фолиевой кислоте оно способствует гармоничному физическому и умственному развитию плода.

Маточное молочко противопоказано при индивидуальной непереносимости, острых инфекционных заболеваниях и при заболевании коры надпочечников. Высокие дозы маточного молочка могут быть причиной нарушений нервной и эндокринной систем. Иногда могут наблюдаться и аллергические реакции. Молочко не нужно принимать вечером: оно часто вызывает бессонницу.

В связи с тем, что маточное молочко быстро разрушается, единственный способ сохранить его — заморозить в натуральном виде в течение 10 минут после изъятия из улья или законсервировать с медом. Употреблять — рассасывая во рту по 40 мг, раз в день. Отличный рецепт при различных гинекологических заболеаниях: маточное молочко в меде в количестве 10—15 г заворачивают в один слой мapли и вводят в виде влагалищного тампона, извлекая его через 3—6 часов.