Чем полезна стевия

- Основными причинами повышения артериального давления у старших людей являются нарушение обмена веществ и накопление холестериновых бляшек на стенках сосудов. - Рассказывает врач-натуропат Валентина Черная. - Это приводит к воспалению сосудов, они быстрее реагируют на спазм, чем на расширение. Стенки утолщаются. Чтобы артериальное давление начало снижаться, нужно нормализовать обмен веществ. Создать условия, при которых не будут откладываться бляшки, а те, которые есть - разрушатся. Стевия стимулирует выработку гормонов, которые сжигают глюкозу, снимает воспаление со стенок сосудов, они начинают восстанавливаться.

Если пить запаренную траву, лечение будет довольно продолжительное. Организму своими силами вытянуть из травы необходимые вещества очень тяжело. Врач советует употреблять экстракт стевии, который делают на водной основе. Он натуральный. Вещества, которые содержатся в экстракте, близкие по строению к человеческим гормонам, поэтому организм воспринимает их как свои. Пациентам становится легче уже через неделю.

Сделать экстракт в домашних условиях очень тяжело. Это сложная технология, где температура воды поддерживается 36 градусов.

Экстракт хорошо выводит шлаки из организма. Зашлакованные клетки получают очень мало кислорода, они будто заблокированы. Экстракт эту блокаду снимает. Клетки быстро очищаются, получают в несколько раз больше кислорода. Экстрактом можно полностью заменить сахар, который окисляет кровь, из-за чего кальций выпадает в осадок. Поэтому разрушаются кости, появляются кариес и парадонтоз.

Вместо сахара, а также для профилактики заболеваний достаточно пить чай из листьев стевии. Они сладкие.

Экстракт можно давать детям с рождения. Его добавляют в компоты, сыр, каши. Печенье и конфеты со стевией - с 3 лет. Кроме трюфелей, они тяжелые для пищеварения. Относительно меда, то советую давать ребенку не больше 5 граммов в день.

gazeta.ua