Что делать, если укусила гадюка?

— Боюсь ходить в лес за грибами, потому что каждый раз наталкиваюсь на змей, — говорит 58-летняя Елена Гуцало из Катериновки на окраине Киева. - Они часто заползают во двор, так как живем рядом с лесом. Мою родственницу на Закарпатье в позапрошлом году укусила гадюка. Хорошо, что зять был дома, на машине завез в область. В больнице ей что-то кололи, капали. Потом у родственницы несколько месяцев болела голова и печень, тошнило.

Столичный герпетолог 53-летняя Ирина Доценко исследует змей. Объясняет, ядовитая в Украине только гадюка.

- Если укусит, не следует отсасывать кровь из раны или прижигать папиросой. Больше вреда будет от заражения крови. Старайтесь не паниковать, так как от страха ускоряется кровообращение. Надо пить много жидкости. Она разбавит яд в крови. Алкоголь лишь навредит. Ложитесь или садитесь в тени и ждите помощи или медленно идите в сторону села.

После укуса человек ощущает резкую боль и зуд. Рана отекает, тошнит, начинается рвота. От яда гадюки кружится голова, появляется одышка, ускоряется пульс.

— В первые 15 минут можно попытаться выдушит кровь из раны, пока ждете врачей, — советует врач скорой помощи из Харькова Александр Кириленко, 26 лет. - Сразу выпейте лекарство от аллергии. Чем ближе рана к голове, тем быстрее нужна помощь, так как яд служит причиной кровоизлияний. Может произойти инсульт. К смерти яд гадюки приводит редко, за последние десятилетия такого не было. Но из-за хронической интоксикации может развиться почечная недостаточность.

gazeta.ua