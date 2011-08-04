Враги красивой кожи

Вы до сих пор считаете, что красивая сияющая кожа — это дар, который доступен далеко не каждой женщине? Поверьте, это глубокое заблуждение.

Во имя сияющей кожи вам непременно придется отказаться от полуфабрикатов и консервов. Если говорить о консервах фабричного производства, то они просто напичканы стабилизаторами и пищевыми добавками. Производитель обязан включать их в состав продукта, ведь в противном случае консервы долго не сохранятся. Мы же просто обязаны не употреблять весь этот вредный «букет» в пищу. Излишнее количество сахара и соли тоже негативно влияет на состояние нашей кожи. Кушая консервированные продукты и полуфабрикаты, мы ежедневно прикладываем руку к старению нашего кожного покрова.

Газировка, чипсы и фаст-фуд практически всегда содержат кучу жиров, а также излишки сахара и соли. И это мы еще красители и консерванты не считаем! Те, кто ежедневно поедают блюда быстрого приготовления, могут навсегда забыть о понятиях «здоровье» и «красота». Острые и жареные блюда — тоже наши враги, ведь в них содержатся вредные жиры, которые иссушают кожный покров. Что же касается острых специй, то именно из-за них чаще всего происходят многочисленные воспаления и высыпания на коже.

Тяжелее всего, наверное, придется кофеманам, ведь от кофе и чая нужно будет отказаться в первую очередь. Если употреблять эти напитки в больших количествах, то результат вряд ли будет утешительным. Кожа высохнет и моментально состарится, ведь кофе и чай отнимают у кожного покрова драгоценную влагу. К перечню врагов нашей кожи относится также и алкоголь, в особенности тот, который обладает чрезмерной крепостью и сладостью. Коктейли и десертные вина отнимают у кожи витамин С и вымывают из нашего организма влагу.

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