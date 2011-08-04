Как предупредить появление угрей

Согласно результатам исследования, проведенного норвежскими учеными во главе с Йоном Халворсеном (Jon A. Halvorsen), профессором дерматологии из университетского госпиталя в Осло (Oslo University Hospital Rikshospitalet, University of Oslo), было установлено, что подростки, редко употребляющие свежие сырые овощи и фрукты, находятся в зоне повышенного риска возникновения угревой сыпи. Также у них отмечалась зависимость между наличием акне и психологическими стрессами, тревожностью и депрессией. В исследовании принимали участие почти 4 тыс. 18–19-летних подростков обоего пола.

В результате предварительного анализа полученных данных исследователями было установлено, что юноши с акне употребляют на 40% больше шоколада и сладостей, а также на 58% больше картофельных чипсов, чем юноши, не страдающие угревой болезнью. Такая диета способствует увеличению вероятности быть подверженным психологическим стрессам (на 63% больше, чем при полноценном режиме питания). Девушки с акне употребляли на 41% меньше сырых овощей, чем их сверстницы без угревой сыпи.

Последующий анализ потенциальных факторов риска возникновения угревой сыпи у юношей и девушек показал, что вероятность развития акне значительно выше среди тех, кто находится под постоянным воздействием психологического стресса. При этом зависимость между низким потреблением сырых овощей, фруктов и риском возникновения акне сохранялась.

Что касается взаимосвязи акне с наличием психологических проблем, то исследование продемонстрировало, что среди подростков с выраженной угревой сыпью риск суицидальных идей у девочек выше в 2 раза (25,5% против 11,9%), а у мальчиков — в 3 (22,6% против 6,3%). Кроме того, опрошенные подростки с акне признают, что им сложно найти общий язык со сверстниками, сложно поддерживать дружеское общение, у них низкая успеваемость. Многие из них никогда не имели романтических отношений.

«Существует устойчивая связь между угревой болезнью и развитием симптомов депрессии или психологических проблем », — отметил Й. Халворсен. Акне страдает порядка 80% подростков, при этом средняя и тяжелая степени этого заболевания отмечаются примерно у каждого пятого из них. «Учитывая, как неудовлетворительно сегодня решается проблема акне у подростков, очень важно не затягивать с его лечением», — сообщил исследователь.

apteka.ua