Какие болезни излечит прополис

Прополис (пчелиный клей) — эффективное средство для лечения огромного количества болезней.

Это природный антибиотик, от которого не страдает микрофлора кишечника. Он губит более 100 видов болезнетворных бактерий, грибков и вирусов, в том числе возбудителей туберкулеза, сифилиса, дифтерии, гриппа, кандидоза, лишаев, герпеса, гепатита. Прополис усиливает иммунитет, понижает артериальное давление, выводит холестерин из организма и предотвращает образование тромбов. Это отличное лекарство при гастритах, язве желудка и двенадцатипёрстной кишки.

Прополис эффективно используют при различных воспалениях, например — уха, горла, носа, слизистой оболочки полости рта, воспалений трахеи и глотки, ревматоидном артрите. Он эффективен при лечении хронического простатита, эрозий шейки матки. Прополис используется для профилактики токсоплазмоза, вызывающего поражение плода у беременных женщин.

Противопоказания

Прополис противопоказан при непереносимости продуктов пчеловодства. С осторожностью принимается при остром холецистите, тяжелых поражениях поджелудочной железы и печени.

Прополис — отличное средство при болезных носоглотки и восплительных заболеваниях слизистой рта. Для этого нужно смешать 1 часть экстракта прополиса с 2 частями глицерина и приготовленным препаратом в течение 10—15 дней смазывать очаги болезни. Для общего укрепления прополис нужно разжевывать во рту по 10 г 2—3 раза в день.