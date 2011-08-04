Чем полезны косточки винограда

Всем известно, что виноград очень полезный фрукт. Однако, лакомясь им, люди, как правило, косточки выплевывают и выбрасывают. При этом никому и в голову не приходит, что он только что выкинул в мусорное ведро 90% пользы, которую приносит человеку винная ягода. Да, именно так – ведь мякоть винограда содержит только десятую часть всех, имеющихся в нем полезных веществ, пишет sunhome.ru.

В косточке же винограда в больших количествах «помещаются» фитоэстрогены из класса флавоноидов. Эти соединения, происхождение которых является растительным, сходны с эстрогенами, однако не дают побочных эффектов. Они обладают сильнейшими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А помимо этого, фитоэстрогены также способны положительно влиять на рассасывание тромбов.

От природы в организме человека достаточно эстрогенов. Однако со временем их уровень снижается – и в особенности это касается женщин, уже немолодого возраста, репродуктивные способности которых практически исчезли. Такие женщины сильно рискуют стать жертвами какого-либо сердечно-сосудистого заболевания, или же тромбоза вен. Могут у них развиться и онкологические заболевания.

Происходит все это, как было упомянуто выше, вследствие низкого количества эстрогенов в организме. Восполнить их недостаток, без побочных эффектов и помогут фитоэстрогены. Конечно, это не значит, что надо начинать глотать виноград вместе с косточками. Отнюдь. Гораздо более полезно будет приобрести экстракт виноградных косточек и принимать его, предварительно посоветовавшись с врачом.

Также стоит обратить внимание на «смешанные» экстракты. К примеру, экстракт виноградных косточек с черникой и клюквой может оказаться много полезней, чем просто «виноградные косточки».

e-news.com.ua