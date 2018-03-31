Как окрасить волосы без химии

Каким бы красивым цветом волос нас не наделила природа, все равно периодически хочется чего-то новенького. То из блондинки превратиться в жгучую брюнетку, то стать рыжей бестией, от которой сходят с ума мужчины. Конечно, покраситься в любой понравившийся цвет можно при помощи химических красок. Но всем известно, что при частом их использовании волосы начинают ломаться, тускнеть, а то и выпадать. Наконец, кому-то покрасить волосы краской для волос не позволяет аллергия. Тогда приходят на помощь натуральные красители для волос.

Самый известный из натуральных красителей для волос — это, конечно, хна. Она представляет собой высушенные листья растения лавсония, которое произрастает в странах с жарким, засушливым климатом, например, в Индии и Иране. Листья лавсонии издревле использовались для окраски волос. Именно они придают волосам медно-красноватый оттенок, который играет на солнце многогранными переливами. Сама же хна в сухом виде выглядит как порошок зеленовато-бурого цвета, и стоить может от 10 рублей (обычная хна) до 500 (хна Lush). Преимущество хны Lush в том, что она выпускается в нескольких цветовых вариантах хны (красная, каштановая, коричневая и черная) и содержит питательные вещества, которые ухаживают за волосами в процессе окраски.

Окрашивание хной можно проводить как дома, так и в салоне. Если вы решили покрасить волосы самостоятельно, вам понадобятся:

* хна (в зависимости от длины и густоты волос — 50—200 г);

* резиновые перчатки;

* старое полотенце;

* кисть для нанесения красителя;

* полиэтиленовая шапочка для душа.

Вымойте голову и высушите ее без применения фена. Порошок хны выложите в фаянсовую или стеклянную посуду, разбавьте ее горячей (70—80 градусов) кипяченой водой до густоты сметаны, тщательно перемешайте. Кожу у линии роста волос смажьте жирным кремом, это позволит избежать ее окрашивания. Дайте смеси остыть до 35—40 градусов (несколько минут), после этого нанесите кашицу на волосы с помощью кисти, начиная с затылка. На тонкие волосы (на висках и шее) краситель наносится в последнюю очередь, так как они окрашиваются быстрее других. Обязательно следите за равномерным распределением хны на волосах, чтобы добиться лучшего результата окрашивания. Волосы соберите на затылке в пучок и наденьте полиэтиленовую шапочку. Сверху волосы рекомендуется замотать полотенцем.

Сколько держать хну, зависит от типа и цвета волос. Чем светлее волосы, тем меньше нужно времени для получения яркого цвета. На светлых и тонких волосах — 10—20 минут, на темных и жестких хну можно выдерживать до полутора—двух часов. После этого тщательно промойте волосы теплой водой без применения шампуня.

Для того чтобы при окраске хной получить не рыжий, а каштановый оттенок, можно добавить в красящий состав молотый кофе или смешать хну с басмой. Басма (сушеные листья индигоферы) — второй по популярности натуральный краситель для волос. С ее помощью можно получать темные цвета волос — от коричневого до черного. Специалисты по окраске рекомендуют применять басму в сочетании с хной, так как в чистом виде басма может дать зеленоватый или синеватый оттенок. Дело в том, что в ней содержится синий краситель (индиго). Хна же, за счет содержащегося в ней красного пигмента, нейтрализует синеву. При этом небольшое количество хны, добавленное в басму, не помешает получить черный цвет при окраске. Наоборот, тон будет выглядеть более естественным и спокойным.

Технология окраски волос басмой похожа на окраску хной. Правда, лучше порошок разводить более горячей водой (90—95 градусов) и до более жидкого состояния (басма быстро застывает). Выдерживать слишком долго басму на волосах не стоит, так как есть риск получить уже упомянутый зеленоватый оттенок, который будет невозможно смыть и трудно закрасить. Волосы с большим количеством седины рекомендуется красить сначала хной, а затем басмой.

Главный плюс натуральных красителей для волос, таких как хна и басма, в том, что они меньше вредят волосам, чем химические краски. Единого мнения о том, есть ли от них польза для шевелюры, у специалистов нет. Многие утверждают, что они укрепляют структуру волос и стимулируют их рост, другие трихологи предупреждают, что частое окрашивание даже растительными красками пересушивает волосы, делает их ломкими и тусклыми. Поэтому не стоит использовать натуральные красители слишком часто. Оптимально — раз в 2—3 месяца.

Минусы хны и басмы, во-первых, в непредсказуемости результата окраски. Как мы уже отметили, чем светлее и тоньше волосы, тем больше шансов получить либо слишком яркий цвет (морковно-рыжий, иссиня-черный), либо синеву. Во-вторых, после применения хны и басмы результат окрашивания нельзя будет закрасить химической краской — она просто «не возьмет» волосы. Также волосы будет нельзя подвергать химзавивке. Поэтому, чтобы поменять имидж, придется ждать, пока окрашенные волосы отрастут.

Помимо хны и басмы есть более мягкие натуральные красители для волос. Они не изменяют цвет радикально, но могут придать легкий оттенок светлым или темным волосам. Одно из популярных средств — ромашка. Она позволяет создать легкий золотистый оттенок на светлых волосах, а на русых — эффект слегка выгоревших на солнце волос. Для окрашивания ромашной надо 25 граммов сушеных цветков залить 1 стаканом воды, довести до кипения и дать настояться 30 минут. Полученный отвар процедить и использовать для ополаскивания волос после мытья.

Усилить цвет темных волос поможет отвар черного чая. 25 граммов чая залить ½ литра воды, кипятить 15 минут, затем остудить. Использовать для ополаскивания волос. Также сделает цвет каштановых и коричневых волос глубже отвар из листьев и веточек липы, который кипятится в воде (4 столовых ложки на 1 литр) и используется в качестве ополаскивателя.

Наконец, интенсивный золотистый оттенок придаст отвар из луковой шелухи. 30—40 граммов луковой шелухи заливается стаканом воды и кипятится 15 минут. Полученным отваром волосы промывают после каждого мытья до получения оттенка нужной интенсивности. Отвар шелухи лука не только окрашивает волосы, но и стимулирует их рост.

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