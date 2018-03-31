Как окрасить волосы без химии
Усилить цвет темных волос поможет отвар черного чая. Интенсивный золотистый оттенок придаст отвар из луковой шелухи...
Каким бы красивым цветом волос нас не наделила природа, все равно периодически хочется чего-то новенького. То из блондинки превратиться в жгучую брюнетку, то стать рыжей бестией, от которой сходят с ума мужчины. Конечно, покраситься в любой понравившийся цвет можно при помощи химических красок. Но всем известно, что при частом их использовании волосы начинают ломаться, тускнеть, а то и выпадать. Наконец, кому-то покрасить волосы краской для волос не позволяет аллергия. Тогда приходят на помощь натуральные красители для волос.
Самый известный из натуральных красителей для волос — это, конечно, хна. Она представляет собой высушенные листья растения лавсония, которое произрастает в странах с жарким, засушливым климатом, например, в Индии и Иране. Листья лавсонии издревле использовались для окраски волос. Именно они придают волосам медно-красноватый оттенок, который играет на солнце многогранными переливами. Сама же хна в сухом виде выглядит как порошок зеленовато-бурого цвета, и стоить может от 10 рублей (обычная хна) до 500 (хна Lush). Преимущество хны Lush в том, что она выпускается в нескольких цветовых вариантах хны (красная, каштановая, коричневая и черная) и содержит питательные вещества, которые ухаживают за волосами в процессе окраски.
Окрашивание хной можно проводить как дома, так и в салоне. Если вы решили покрасить волосы самостоятельно, вам понадобятся:
* хна (в зависимости от длины и густоты волос — 50—200 г);
* резиновые перчатки;
* старое полотенце;
* кисть для нанесения красителя;
* полиэтиленовая шапочка для душа.
Вымойте голову и высушите ее без применения фена. Порошок хны выложите в фаянсовую или стеклянную посуду, разбавьте ее горячей (70—80 градусов) кипяченой водой до густоты сметаны, тщательно перемешайте. Кожу у линии роста волос смажьте жирным кремом, это позволит избежать ее окрашивания. Дайте смеси остыть до 35—40 градусов (несколько минут), после этого нанесите кашицу на волосы с помощью кисти, начиная с затылка. На тонкие волосы (на висках и шее) краситель наносится в последнюю очередь, так как они окрашиваются быстрее других. Обязательно следите за равномерным распределением хны на волосах, чтобы добиться лучшего результата окрашивания. Волосы соберите на затылке в пучок и наденьте полиэтиленовую шапочку. Сверху волосы рекомендуется замотать полотенцем.
Сколько держать хну, зависит от типа и цвета волос. Чем светлее волосы, тем меньше нужно времени для получения яркого цвета. На светлых и тонких волосах — 10—20 минут, на темных и жестких хну можно выдерживать до полутора—двух часов. После этого тщательно промойте волосы теплой водой без применения шампуня.
Для того чтобы при окраске хной получить не рыжий, а каштановый оттенок, можно добавить в красящий состав молотый кофе или смешать хну с басмой. Басма (сушеные листья индигоферы) — второй по популярности натуральный краситель для волос. С ее помощью можно получать темные цвета волос — от коричневого до черного. Специалисты по окраске рекомендуют применять басму в сочетании с хной, так как в чистом виде басма может дать зеленоватый или синеватый оттенок. Дело в том, что в ней содержится синий краситель (индиго). Хна же, за счет содержащегося в ней красного пигмента, нейтрализует синеву. При этом небольшое количество хны, добавленное в басму, не помешает получить черный цвет при окраске. Наоборот, тон будет выглядеть более естественным и спокойным.
Технология окраски волос басмой похожа на окраску хной. Правда, лучше порошок разводить более горячей водой (90—95 градусов) и до более жидкого состояния (басма быстро застывает). Выдерживать слишком долго басму на волосах не стоит, так как есть риск получить уже упомянутый зеленоватый оттенок, который будет невозможно смыть и трудно закрасить. Волосы с большим количеством седины рекомендуется красить сначала хной, а затем басмой.
Главный плюс натуральных красителей для волос, таких как хна и басма, в том, что они меньше вредят волосам, чем химические краски. Единого мнения о том, есть ли от них польза для шевелюры, у специалистов нет. Многие утверждают, что они укрепляют структуру волос и стимулируют их рост, другие трихологи предупреждают, что частое окрашивание даже растительными красками пересушивает волосы, делает их ломкими и тусклыми. Поэтому не стоит использовать натуральные красители слишком часто. Оптимально — раз в 2—3 месяца.
Минусы хны и басмы, во-первых, в непредсказуемости результата окраски. Как мы уже отметили, чем светлее и тоньше волосы, тем больше шансов получить либо слишком яркий цвет (морковно-рыжий, иссиня-черный), либо синеву. Во-вторых, после применения хны и басмы результат окрашивания нельзя будет закрасить химической краской — она просто «не возьмет» волосы. Также волосы будет нельзя подвергать химзавивке. Поэтому, чтобы поменять имидж, придется ждать, пока окрашенные волосы отрастут.
Помимо хны и басмы есть более мягкие натуральные красители для волос. Они не изменяют цвет радикально, но могут придать легкий оттенок светлым или темным волосам. Одно из популярных средств — ромашка. Она позволяет создать легкий золотистый оттенок на светлых волосах, а на русых — эффект слегка выгоревших на солнце волос. Для окрашивания ромашной надо 25 граммов сушеных цветков залить 1 стаканом воды, довести до кипения и дать настояться 30 минут. Полученный отвар процедить и использовать для ополаскивания волос после мытья.
Усилить цвет темных волос поможет отвар черного чая. 25 граммов чая залить ½ литра воды, кипятить 15 минут, затем остудить. Использовать для ополаскивания волос. Также сделает цвет каштановых и коричневых волос глубже отвар из листьев и веточек липы, который кипятится в воде (4 столовых ложки на 1 литр) и используется в качестве ополаскивателя.
Наконец, интенсивный золотистый оттенок придаст отвар из луковой шелухи. 30—40 граммов луковой шелухи заливается стаканом воды и кипятится 15 минут. Полученным отваром волосы промывают после каждого мытья до получения оттенка нужной интенсивности. Отвар шелухи лука не только окрашивает волосы, но и стимулирует их рост.