Суши опасны для здоровья женщин

Японские суши, завоевавшие большую популярность во всем мире, признаны опасными для здоровья женщин. Австралийские диетологи советуют употреблять не более 2-3 роллов в неделю.

Причина всему — входящие в состав суши водоросли, которые, как известно, содержат большое количество йода. Данный микроэлемент является полезным для здоровья, однако только в умеренных количествах. Чрезмерное количество йода, напротив, может привести к отрицательным последствиям для функционирования щитовидной железы. В сравнительно небольшом количестве суши или роллов йода действительно содержится очень много, однако суточная норма этого микроэлемента составляет не более 150 микрограмм.

Большое количество йода, отмечают специалисты, особенно вредно для представительниц прекрасной половины человечества, так как нарушение в работе щитовидной железы может привести к избыточному весу, изменению внешности и гормональным сбоям.

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ранее также призывал россиян воздержаться от суши. По словам его словам, происхождение рыбы, которую подают в японских ресторанах в России — неизвестно.

"Россиянам лучше придерживаться привычного рациона. Наши продукты, как правило, проходят термическую обработку, чего нельзя сказать об азиатских блюдах. Из Японии мы рыбу не везем, потому что она дорогая, если и везем, то всякую пищевую экзотику, которую любят отдельные наши гурманы. То есть в популярных суши-барах используют сырье не из Японии", — констатировал главврач.

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