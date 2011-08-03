Создана вакцина против наркотиков

Российские ученые из Уральской государственной медицинской академии разработали препарат, который поможет бороться с зависимостью от опийных наркотиков, сообщил исполнительный директор Уральского фармацевтического кластера Александр Петров.

"Можно сделать вакцину, подобную вакцине от кори. Принцип тот же: создать группу антител в организме, и когда наркотик будет поступать в организм, эти антитела будут его связывать и выводить без изменений из организма. Кайф наркоман получать не будет", - сказал Петров.

Он отметил, что на сегодняшний день уже завершен первый этап доклинических испытаний. Препарат проверен на мелких животных. Новое лекарство предстоит проверить еще на крупных животных, а только потом на людях. Этот процесс займет еще около двух лет. Идея создания противоопиоидного синтетического иммуногена возникла около пяти лет назад.

Напомним, в конце июля сообщалось, что ученые из американского Института Скриппса разработали и испытали на животных вакцину, которая помогает иммунной системе организма останавливать переработку героина и предотвращать наркотическое опьянение.

ria.ru