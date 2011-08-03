Самая популярная диета в Англии

Диета Le Forking становится одной из самых популярных в Великобритании. Новая диета не исключает из меню многих калорийных блюд, а также не подразумевает уменьшение порции. Секрет Le Forking заключается в том, что во время еды вам придется пользоваться только одним столовым прибором, а именно — вилкой.

Вы спросите, как с помощью этого прибора можно похудеть? Дело в том, что далеко не все блюда вам удастся съесть вилкой. Наверняка, в ваш рацион входят молочные и овощные супы, сметана, жирный йогурт и многое другое. По словам автора диеты, жир на теле появляется из-за пищи, которую принято есть с помощью ножа. К таким продуктам относятся мясные блюда, сыры, а также соусы и гарниры, которые к ним прилагаются. Новая диета исключает животные белки и пищу, которую люди едят обычно руками: всевозможные гамбургеры, пиццу, орехи, чипсы и т. д.

Диета разделена на два варианта — легкий и жесткий. При жесткой диете можно пользоваться только вилкой даже при приготовлении обеда или ужина. Те, кто испытал на себе Le Forking, говорят, что за один месяц потеряли от двух и более килограммов. Диетологи признали новую диету эффективной и безвредной. По их мнению, человек никогда не бывает голодным, что, в свою очередь, не приводит его к раздражительности и бессилию, которые являются спутниками многих диет.

newsland.ru