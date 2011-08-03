Признаки мужчин, не созданных для брака

Американский священник Пат Коннор провел более 200 свадеб и в течение 40 лет наблюдал за судьбами тех, кого женил. На основе полученного опыта он сделал выводы, за каких мужчин не стоит выходить замуж.

Пат Коннор даже выпустил книгу, основанную на своих наблюдениях, которая так и называется: «За кого не выходить замуж» («Whom Not to Marry»). В ней он описывает несколько типов мужчин, которых нужно избегать. В противном случае ваш брак, скорее всего, будет обречен на неудачу.

Священник настаивает, что нужно очень тщательно выбирать человека, в которого можно влюбиться. То есть контролировать свои эмоции. Иначе вы можете воспылать чувствами не к тому человеку и выйти за него замуж, а потом страдать, поясняет The Times of India.

Так каких мужчин нужно избегать? Это: маменькины сынки; те, кто не умеет обращаться с деньгами (жадины и транжиры); те, у которых совсем нет друзей; мужчины, способные унизить и грубо обращаться с женщиной публично; мужчины, которые хамят обслуживающему персоналу; те, у кого нет чувства юмора; безответственные мужчины; те, кто не выполняют обещания.

edinstvennaya.ua