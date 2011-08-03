Почему люди пьют

Чтобы расслабиться после рабочего дня, полного стрессов и волнений, многие люди прибегают к помощи алкоголя. Именно бокал вина, как показало новое исследование, способствует достижению этой цели лучше, чем общение с собственными детьми или романтическим партнером.

Почти две трети взрослых людей утверждают, что больше всего после работы им хочется немного выпить, 28% отмечают, что расслабиться им помогает время, проведенное с детьми, а 26% предпочитают компанию своих партнеров. Согласно опросу, проведенному в Британии, для того, чтобы побороть стресс и негативные эмоции среднестатистическому человеку требуется до четырех порций алкоголя за вечер.

Женщины прибегают к спиртному в качестве средства для расслабления чаще, чем мужчины (73% против 26%). Примерно две трети женщин рассказали, что пьют вино по вечерам именно с этой целью. При этом 61% из них выпивают более двух бокалов вина, что превышает рекомендованное количество алкоголя для женщин более чем в два раза. Мужчины предпочитают вину пиво.

Среди опрошенных обоих полов две трети рассказали, что обычно пьют после пережитого стресса, а 73% делают это после тяжелого рабочего дня. Успешный день на работе навевает мысли об алкоголе лишь 17% опрошенных, а неплохой день в целом оканчивают бокалом вина около 15% человек.

Интересно, что четверть опрошенных признают, что минимум два раза в неделю они напиваются сверх меры. Согласно текущим рекомендациям, женщинам не следует пить более 14 порций алкоголя в неделю, а мужчинам – более 21 порции.

health-ua.org