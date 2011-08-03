Перец чили помогает худеть

Ученые из Тайваня установили, что острый перец чили способствует снижению веса. Эффект перца связан с капсаицином – природным соединением, которое входит в состав перца, предает ему острый вкус и как оказалось, замедляет рост жировых клеток.

В отчете специалистов сказано, что лишний вес можно уменьшить, не давая незрелым жировым клеткам (адипоцитам) превращаться в зрелые клетки.

В своих исследованиях ученые воздействовали капсаицином на незрелые жировые клетки, выращенные в лабораторных условиях.

По окончанию эксперимента было научно доказано, что капсаицин препятствует созреванию адипоцитов в полноценные жировые клетки. Однако, специалисты отмечают, что подобное воздействие происходило при наличии перца в большем количестве, чем в желудочном соке человека, придерживающегося индийской или тайской кухни.

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