К Японии приближается очень мощный тайфун

К югу Японского архипелага приближается очередной тайфун.

Власти предупреждают население префектуры Окинавы и ряда префектур на западном и восточном побережье страны об опасности, передает ИТАР-ТАСС.

По данным Национального метеорологического управления, уже в ближайшие сутки на южные острова Японии обрушатся сильные шквалистые ветры и волны высотой до десяти метров.

Девятый по счету в этом сезоне и "очень мощный”, по определению синоптиков, тайфун, скорость ветра в эпицентре которого достигает 45 метров в секунду, сейчас находится в 190 километрах к юго-востоку от острова Минамидайтодзима.