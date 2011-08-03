Какая минералка вредит здоровью

Пить газированную минеральную воду гораздо безопаснее, чем негазированную, - утверждают эксперты рынка минеральных вод. Газированная минералка насыщена неполезным для желудка СО2, зато негазированная полна опасными химическими консервантами.

Чтобы негазированная минералка лучше сохранялась, в нее часто добавляют антибиотик. Такая вода, особенно в пластике – довольно опасна для нашего здоровья. Газированная вода «консервируется» благодаря СО2.

Оптимальный вариант для газированной минеральной воды – хранение в стеклянной таре в течение не более 1 месяца.

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