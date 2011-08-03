Целебные свойства кукурузы

Помимо питательных и вкусовых качеств, кукуруза обладает многими полезными и целебными свойствами для человека. В зерне кукурузы находятся важные и необходимые для организма человека минеральные вещества: соли калия, кальция, магния, железа, фосфора.

Кукурузный белок содержит незаменимые аминокислоты: лизин и типтофан.

Кукуруза сахарная богата витаминами Е, В, РР и аскорбиновой кислотой. Кукуруза оказывает очищающее действие на организм: она способна выводить токсины, радионуклиды, очищать организм от вредных веществ - накопившихся в клетках шлаков, початки кукурузы способны защитить нас от рака, болезней сердца и старения. Растущему организму детей кукуруза помогает набирать массу тела и снабжает его витаминами и микроэлементами.

Кукуруза богата витаминами B1, В2, РР, кальцием, магнием, фосфором и железом, а также микроэлементами (медью и никелем), что позволяет рекомендовать изделия из кукурузы людям, имеющим аллергию, сахарный диабет, ожирение и другие формы нарушения обмена веществ, патологию желудочно-кишечного тракта. Уникальные жиры, находящиеся в составе кукурузных зерен, содержат до 80 % жирных ненасыщенных кислот (линолевой, линоленовой, арахидоновой), которые относят к числу веществ, регулирующих уровень холестерина. Они образуют с ним растворимые соединения, препятствуя его отложению на стенках сосудов.

Кукуруза богата углеводами, способствующими нормализации и стабилизации уровня сахара в крови. Также они необходимы для питания нервных клеток, поэтому кукуруза очень полезна людям, страдающим заболеваниями центральной нервной системы (включая эпилепсию и полиомиелит). Кукуруза – отличное питание для мышц, поэтому при прогрессивной мышечной дистрофии она также незаменима.

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