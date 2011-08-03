Самое опасное место в доме

Традиционно считается, что травмы в ванной комнате получают только пожилые люди, у которых с годами организм становится менее устойчивым и ловким. Но американские исследователи доказали, что это совсем не так.

Центр по контролю над заболеваниями США опубликовал новый отчет, в котором сообщается, что в 2008 году приемные отделения американских больниц приняли 234 000 пациентов в возрасте от 15 лет и старше в связи с несмертельными травмами и ранениями, полученными в ванных комнатах. В среднем, это составило по 640 человек в сутки.

"Самое интересное в этом отчете заключается в том, что травмы в ваннах получают люди всех возрастов, хотя количество травм несколько ниже у молодых и выше у пожилых, - говорит автор исследования доктор Джуди Стивенс. - Это подчеркивает важность установки специальных поручей в ванных и душевых всех домов, вне зависимости от того, люди какого возраста там проживают".

Ванна представляет немалую угрозу для здоровья человека из-за того, что высокая влажность и большое количество воды делают все поверхности мокрыми и скользкими. Иногда человек тянется за мылом или полотенцем и поскальзывается, а порой просто спешит поскорее выйти из ванны, и его ноги разъезжаются на мокром полу.

Высокая температура в ванной вызывает у некоторых людей снижение кровяного давления и набухание периферийных вен, что приводит к головокружению. Более 80% всех травм в ванных вызваны неудачным скольжением и последующим падением (по большей части на выходе-входе из душевой кабины или ванны), примерно в 30% случаев фиксируются порезы, синяки, ушибы, немногим реже - переломы. Чаще всего в ванной травмируются женщины и пожилые люди.

Отметим, что молодежь чаще всего получают травму непосредственно в ванной, а старики поблизости от туалета.

medinfo.ua