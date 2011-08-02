Британец стал дедушкой в 29 лет (фото)

29-летний житель Великобритании Шем Дэвиз стал самым молодым дедушкой в стране. Дочь молодого британца стала матерью в 14 лет, сам он впервые стал отцом в 15 лет

По словам Дэйвиса, когда он попытался пройти в палату, чтобы повидать свою внучку, медсестры попросили его предъявить документы, так как приняли его за несовершеннолетнего, передает vesti.kz со ссылкой на The Daily Mail.

"Я так рад, что у меня родилась внучка и я доволен, что моя дочь стала мамой", - сказал молодой дедушка.

Отцу новорожденной Джордану Уилльямсу накануне исполнилось 15 лет, он учится на парикмахера и рад рождению ребенка. После выписки из больницы семья несовершеннолетних переедет к бабушке Тии Дэвиз, которая будет помогать им воспитывать ребенка, пока они не закончат школу.

Только за 2009 год в Британии более 38 тыс. несовершеннолетних девушек стали матерями. Более 50% малолетних рожениц отказываются от своего ребенка.

focus.ua