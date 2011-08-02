Кожаная обувь бывает ядовитой

Шведские учёные изучили материал 200 пар кожаной обуви, и выявили, что в некоторой коже содержатся вредные для организма вещества. Обувь тестировали из разных стран - Белоруссии, Малайзии, Китая, разных европейских стран.

Специалисты обнаружили в обувной коже трехвалентный хром. Это вещество почти безвредно для здоровья человека, но при сжигании преобразуется в шестивалентный канцероген, который поражает организм через кожу и лёгкие.

В нескольких образцах были выявлены канцерогенные краски, которые являются сильнейшими аллергенами. Кроме того, в обуви были найдены такие ядовитые вещества, как свинец, мышьяк и ртуть.

lady.pravda.ru