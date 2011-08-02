Чем опасно увлечение соцсетями

Увлечение социальными сетями способно снизить уровень концентрации внимания и является признаком "кризиса идентичности" - этим термином в психологии обозначается утрата человеком или социальной группой представления о своем месте в обществе и о своей самоценности.

Так, например, считает известный британский ученый, профессор Оксфордского университета баронесса Сьюзан Гринфилд. По словам профессора, банальность информации, которой обмениваются пользователи Twitter, может стать проблемой для коммуникации, пишет газета The Daily Mail.

"Зачем кому-то знать, что кто-то другой ел на завтрак? - подчеркнула профессор Гринфилд.- Это напоминает мне маленького ребенка, говорящего: "Смотри, мамочка, я делаю это, посмотри на меня мамочка, я делаю это..."

"Это похоже на то, что такого человека имеется некий кризис идентичности",- добавила баронесса Гринфилд. По ее словам, все это может привести к снижению концентрации внимания, росту потребности в немедленной оценке и утрате многих невербальныо навыков - таких, как способность смотреть в глаза во время разговора.

Исследовательница, посвятившая жизнь исследованию физиологии человеческого мозга, раскритиковала и социальную сеть Facebook, отметив, в частности: "Это почти так же, как если бы люди жили в нереальном мире, но в мире, в котором важно то, что люди думают о вас... Подумайте о последствиях для общества, если люди будут больше беспокоится о том, что другие люди будут думать о них, нежели то, что они думают о себе сами".

Кризис идентичности проявляется как противоречие, несоответствие существующего социального статуса человека или социальной группы требованиям изменившейся ситуации. Основным показателем является неспособность принять новую роль, которая предписывается внешними обстоятельствами, либо, приняв ее, адаптироваться к ней.

Среди признаков, наиболее характерных для этого состояния, психологи называют:

- неадекватность самооценки;

- утрату перспективы;

- рост пессимизма;

- изменение социальной активности;

- появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения;

- повышенный интерес к метафизическим и иррациональным проблемам и др.

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