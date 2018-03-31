Арбузы - как избежать атаки нитратов?

Нитраты стали практически обязательным компонентом современных овощей и фруктов. Раньше считалось, что основная часть перегруженных нитратами овощей и фруктов приходит из теплиц и парников, то есть чаще всего эти «отравители» атакуют нас весной. Однако сейчас это уже не так.

Набиты пестицидами под завязку

Все дело в том, что современный рынок (магазин, супермаркет), где делаем покупки, по большей части предлагает импортные продукты. Израильская клубника и морковь, голландская капуста, испанские огурцы... Эти продукты собирают, потом транспортируют, потом предлагают нам. И все это время они должны удерживать товарный вид. За счет чего это достигается, как не за счет нитратов?

Более того, сверхдешевые и потому популярные китайские овощи и фрукты еще и набиты пестицидами - под завязку. Ведь нужно любой ценой побыстрее вырастить и отправить на прилавок продукцию. Дошло до того, что на китайских фермах накаченные химикалиями арбузы стали самопроизвольно взрываться! Поэтому теперь круглогодично, а особенно летом, когда цены на "зеленую продукцию" падают и потребление их растет, нужно держать ухо востро и четко знать, где и как мы можем встретить отраву в таких полезных растениях, как овощи и фрукты.

Раковый плод

Американцы, известные всему миру любовью к исследованию пищи, опубликовали данные, которые говорят: в течение последних 70 лет около миллиона американцев стали жертвами злокачественных новообразований по одной причине - из-за канцерогенных пестицидных удобрений, которые накапливаются в пище в виде нитратов. Коварство нитратов в том, что симптомы отравления у народа никогда не ассоциируются с этой отравой.

Снизилась работоспособность? Значит, устал. Голова закружилась, потерял сознание? Наверное, сосуды виноваты. Понос и рвота начались - видно, вчерашние котлеты не впрок пошли. О том, что эта отрава нарушает дыхание клеток и тканей, вообще мало кто знает.

Последствия же этих нарушений весьма опасные: в крови увеличивается количество молочной кислоты, холестерина, лейкоцитов и значительно снижается содержание белков.

Даже когда в организме накапливается такое количество нитратов, что начинается перерождение клеток в раковые, над нитратной причиной никто голову не ломает. Вылечить бы человека, жизнь спасти - и ладно. И непросвещенный, беспечный народ по-прежнему не знает, как правильно обращаться с сельскохозяйственной продукцией.

Места наибольшего скопления нитратов в овощах

Кабачок, картофель - ближе к поверхности. Капуста - в верхних, кроющих листьях и в кочерыжке;Морковь - ближе к середине и на обоих концах. Огурец - ближе к поверхности и около плодоножки. Патиссон - верхняя часть, около плодоножки. Петрушка, укроп, сельдерей шпинат - стебель и черешки листьев. Свекла - в верхней и нижней частях корнеплода.

Больше же всего химических ядов бывает в апельсинах, салате-латуке, яблоках, грушах, сое, фасоли, моркови, кукурузе, винограде, столовой свекле, арбузе, турнепсе, дыне, сельдерее, черной редьке, а также свинине и курином мясе. С этими продуктами нужно быть предельно осторожными. Если они вызывают подозрения уже своим внешним видом - лучше не рисковать и отказаться от них. Они способны накапливать вредные вещества в огромных количествах.

Гимн арбузу - отдельно

На прилавках многих магазинов еще в начале июня можно было увидеть нормальные, с виду спелые полосатые арбузы и благоухающие золотые дыни. Откуда? «Астраханские!» - уверяют продавцы. А между тем в Астрахани пробный съем арбузов проходит только в начале августа, выборочный - в середине месяца, а массовый - в конце.

В итоге коренные полосатые «астраханцы» должны появиться только к сентябрю. Так что тут можно и не сомневаться: перед нами кладовая нитратов. Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь. Неприятностей своему организму. Если арбуз «перекормлен» нитратами, он нам сам об этом сигнализирует, демонстрируя следующие признаки: интенсивно красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а с оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, а в «правильном» арбузе она искрится крупинками; разотрите кусочек арбузной мякоти в стакане с водой.

Если арбуз хороший, вода просто помутнеет. Если арбуз «вредный», вода станет красной или розовой.

Разумеется, ВСЕ овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а подозрительные - выдерживать час в воде и снимать кожуру. Если есть возможность протушить растительные продукты - сделайте это. Вам придется самим принимать решение: уменьшить долю витаминов, или убрать нитраты и пестициды.

Ядовитая почва

Однако наш печальный рассказ об опасных растениях не окончен. Есть еще один путь, по которому яды проникают внутрь овощей и фруктов - это сама земля, почва.

Человеческая цивилизация адски загрязняет свою среду обитания - странно было бы, при этом выращивать плоды без вредных веществ. Каких?

Это, в первую очередь, такие тяжелые металлы, как кадмий, свинец и ртуть. Кадмий - опасный канцероген, провоцирующий мутации, в том числе и те, которые вызывают раковые заболевания. Свинец способствует общим тяжелым отравлениям, нервным расстройствам и заболеваниям крови.

Ртуть, которая попадает на садовые участки со свалок и с выбросами промышленных предприятий, повреждает печень и костный мозг. Полезно знать, какие овощи накапливают особенно много токсинов. Свинца, например, накапливает больше всего укроп, салат, щавель, зелень чеснока и лука, а картофель и морковь значительно меньше.

Причем тяжелые металлы сосредоточены, преимущественно, в кожуре картофеля и в сердцевине моркови. В капусте свинец и кадмий находятся в кочерыжке. В кабачке и тыкве вредные вещества накапливаются равномерно, но, все же, их большая концентрация расположена у плодоножки и в кожуре. У свеклы опасное с точки зрения токсинов место - нижняя часть корнеплода.

В группу повышенного загрязнения входят также редис красный с белым кончиком, укроп Грибовский, капуста кольраби, щавель, горох, фасоль, кресс-салат и горчица салатная. Среди овощей меньше всего накапливают вредные вещества: баклажаны, перец сладкий, кабачки, тыквы, лук, чеснок, томаты, огурцы, белокочанная и цветная капуста, морковь и картофель. А вот плоды фруктовых деревьев и ягоды (малина, смородина красная и черная, крыжовник и др.) в настоящее время практически чистые.

Что делать?

Для начала, покупая овощи и фрукты - внимательно осмотрите их. У огурцов, картофеля, кабачков под кожурой иногда встречаются пятна желтого или зеленоватого цвета. Это значит, что в них слишком много нитратов. Выбрасывайте эти овощи без сожаления. Потенциально опасными считаются и те овощи с фруктами, которые без причин начали слишком быстро портиться.

Не ленитесь проверять бахчевые (арбузы и дыни) - именно они чаще всего являются рекордсменами по нитратам и пестицидам.

Кефир contra нитрат

Следите за тем, чтобы в вашем рационе были продукты, которые борются с отравой. Это практически все кисломолочные продукты: кефиры, простокваши, айраны, йогурты и т. п. Последние исследования показали, что если в рационе питания постоянно есть молоко и творог, то содержание нитратов в организме снижается на 67-78%. Кроме того, полезно употреблять растительное масло, выпечку из муки грубого помола, зеленый байховый чай с молоком.

kazakh-zerno.kz