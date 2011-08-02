Чем погасить изжогу

Установлено, что чрезмерное употребление кофе, шоколада и иных приправ приводит к тому, что вырабатывается много кислоты. Она и раздражает слизистую оболочку. Достаётся и клапану, который не может «запретить» обратный переход пищи из одной системы в другую.

Кислота, попадающая вверх из желудка в пищевод, жжёт иногда так сильно, будто это сердечный приступ.

Всем страдающим, кто хочет побыстрее избавиться от изжоги, специалисты рекомендуют следующее.

• Не переедайте, не ешьте на ночь и не лежите пластом.

• Откажитесь от жирных продуктов

• Не слушайте горе-советчиков, которые при такой болезни рекомендуют пить молоко. Они не знают, что молоко стимулирует секрецию кислоты в желудке и эта кислота из желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу.

• Не употреблять мяту. Она расслабляет нижний сфинкер (клапан) пищевода – маленькую заслонку, в функцию которой входит удержание кислоты в желудке, чтобы она не прорвалась в пищевод.

• Не злоупотребляйте кофеином и шоколадом.

• Откажитесь от шипучих напитков.

• Не употребляйте цитрусовые.

• Используйте корневища имбиря, горечавки, полынь и душистые травы – кошачий котовник, фенхель.

kamelek.com