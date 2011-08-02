Восточная Африка - транзитная территория для героина из Азии в Европу

Восточная Африка превращается в транзитную территорию для переправки героина из Азии в Европу.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на обнародованный сегодня в столице Кении Найроби доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.

Увеличение наркотрафика в этой части Африки происходит, по сведениям составителей документа, "в условиях и по причине коррупции, растущей бедности, слабого претворения в жизнь законов, а также давления со стороны силовиков на традиционные каналы переправки наркотиков".

Управление ООН отмечает, что подобная тенденция "вызывает глубокую озабоченность, особенно в связи с тем, что восточноафриканские государства не имеют достаточных механизмов для эффективного противодействия транзиту наркотиков".

В докладе говорится, что, как правило, героин доставляется в страны Восточной Африки из Афганистана через Пакистан для последующей отправки в Европу и другие регионы мира. Лишь за первые три месяца этого года правоохранительным органам удалось задержать в Кении и Танзании более 200 кг героина.