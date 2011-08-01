Фарш в супермаркетах содержит много жира

По данным британских исследователей, большая часть мяса и мясных продуктов, реализуемых в крупных супермаркетах, в действительности обладает более высоким содержанием жиров, чем это указано на упаковке.

В среднем уровень жирности может превышать заявленный на 25%. В рамках эксперимента было исследовано в общей сложности более 500 видов мясного фарша разных производителей, в том числе, и выпускаемых частными фермерскими хозяйствами.

Такое различие между реальной и указанной на этикетке информацией обусловлено тем, что мясные полуфабрикаты содержат также хрящи и сало, а энергетическая ценность данных компонентов существенно различается. По этой причине производители сталкиваются с трудностью определения содержания жира в готовом продукте.

Кроме того, некоторые образцы фарша, обозначенные как низкокалорийные, в реальности оказались даже более тяжелыми, чем полуфабрикаты, заявленные как стандартные, передает ИА «Казах-Зерно».

Как отмечает Пол Бэттисон, под руководством которого проводилась работа, лучше всего приобретать фарш в небольших лавках мясников, однако, и в таких случаях есть большой риск, что в нем окажутся примеси других видов мяса. Но в фарше, продаваемом в супермаркетах, разница в степени жирности в отдельных случаях достигала 67%.

Кроме того, уровень содержания жира в продукте зависит и от времени года, и от условий содержания животного, из мяса которого он приготовлен, в частности, от того, какими кормами кормили его.

newsland.ru