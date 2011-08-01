Чага активизирует обмен веществ в мозговой ткани

Чага повышает защитные силы организма, активизирует обмен веществ в мозговой ткани и обладает противовоспалительными свойствами. Отвар из внутренней части гриба снижает уровень глюкозы в сыворотке крови, снижает АД и нормализует пульс. Чага применяется чага для лечения гастритов, язвы желудка и даже при некоторых формах злокачественных опухолей. Экстракт из чаги используется в лечении таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема.

Рецепт настоя чаги при лечении гастрита.

Гриб замачивают кипяченой водой так, чтобы его тело было погружено в воду, и настаивают 4-5 часов, затем измельчают, а воду, в которой замачивался гриб, используют для настоя. Одну часть измельченного гриба заливают 5 частями (по объему) воды, оставшейся после замачивания гриба, подогретой до 50 °С. Настаивают в течение 48 часов, сливают, осадок отжимают. К полученной жидкости добавляют воду до первоначального объема. Принимают по стакану 4 раза в день перед едой.

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