Как остановить старение памяти

Ученые разгадали процесс старения памяти, обнаружив вещество, которое предотвращает старение мозга у обезьян, пишет Die Welt.

Постоянный процесс старения человеческого мозга и его уменьшение - исключительное явление в природе. Это заключение ученых было опубликовано в научном журнале PNAS. Они обнаружили, что объем мозга у обезьян разного возраста остается неизменным, в отличие от человеческого мозга, который, старея, теряет вес, пишет автор статьи Даниэль Бенгш.

Как утверждает нобелевский лауреат Питер Медовар, люди, как и животные, не предназначены для долгих лет жизни. Эволюция заключена в юности: достижение репродуктивного возраста, опекание детей, пока они не будут готовы произвести новое потомство. Долгими годами жизни человек обязан прежде всего прогрессу в области медицины. Однако время неумолимо оказывает влияние на душу и тело и в среднем возрасте появляются проблемы, связанные с забывчивостью. Эту проблему попытались решить американские ученые из Йельского университета в Нью-Хейвене, исследовав старение мозга и открыв способ медикаментозного обращения вспять этого процесса. Так, профессору нейробиологии Эми Арнстен удалось впервые замерить низкую активность нервных клеток у старых животных, которая приводит к ухудшению краткосрочной памяти, говорится в статье.

В мозге старых обезьян наблюдается избыток молекулы cAMP, которая нарушает химический процесс передачи сигнала и осложняет доступ к сохраненной в мозге информации. Вместе с группой ученых Арнстен ищет способ остановить процесс старения памяти. Они исследовали действие вещества гуанфацина, блокирующего молекулы cAMP, на старые клетки мозга обезьян и получили положительный результат: клетки реактивировались, и нейронный поток вновь оживился. На человеке это вещество еще не было испробовано, однако биологи Йельского университета задались этой целью, сообщает издание.

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