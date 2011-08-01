Кофе предупреждает инсульт

Результаты эксперимента, в котором принимали участие почти 35 тысяч шведских женщин в течение 10 лет, говорят о том, что одна-две чашки кофе в день могут снизить частоту возникновения инсультов со смертельным исходом почти на 25%. Исследователи обнаружили, что женщины в возрасте от 49 до 83 лет, потреблявшие эквивалент двух чашек натурального кофе ежедневно, имели значительно меньший уровень риска пострадать от инсульта.

Кофе, потребляемый без сливок и подсластителей, способствует уменьшению повреждений, наносимых организму системным воспалением, снижению окислительного стресса и улучшению чувствительности к инсулину. Одна – две чашки кофе ежедневно помогают значительно снизить риск возникновения инсульта у женщин Исследователи в течение десятилетнего периода наблюдали за пищевым рационом и образом жизни женщин, принимавших участие в опыте.

В ходе этого эксперимента необходимо было заполнить анкеты для оценки и определения причин развития заболевания. Участницы испытали 1750 инсультов в течение 10-летнего цикла. Ученые обнаружили, что те из женщин, которые потребляли одну или две чашки кофе каждый день, на 22-25% реже страдали от любого типа инсульта по сравнению с теми, кто не пил кофе, либо выпивал его менее чашки. Хотя в задачи исследования не входило выявление отличий в уровне риска возникновения инсульта при употреблении этого напитка без кофеина и обычного кофе, авторы отметили, что в Швеции, где проводился опыт, кофе без кофеина является редкостью. Точный механизм, ответственный за снижение риска развития инсульта, не был установлен.

Ученые обнаружили снижение размера воспаления и окислительного стресса в группе, участники которой потребляли кофе. Также исследователи сделали вывод, что кофе способствует снижению риска возникновения инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе, потребляемый в умеренном количестве, является полезным для здоровья напитком. Один из исследователей отметил, что “Некоторые женщины опасаются пить большое количество кофе, потому что считают, что это вредно”.

“На самом деле, появляется все больше доказательств того, что умеренное потребление кофе может снизить уровень риска развития некоторых заболеваний, таких как диабет, рак печени и, возможно, инсульт”. В прошлом, большинство людей имели незаслуженно негативное мнение о кофе. В значительной степени оно основывалось на чрезмерной концентрации кофеина и высокой калорийности добавок к этому напитку, подаваемых в большинстве ресторанов и кафе. Результаты исследования показали, что потребление одной или двух чашек черного кофе в день значительно снижает риск возникновения инсульта.

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