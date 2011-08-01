Как предупредить солнечный ожог

Причиной возникновения солнечных ожогов является чрезмерное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей, особенно спектра UVВ. Интенсивность их меняется в течение суток и максимальна в дневное время, особенно с одиннадцати до шестнадцати часов. Под действием UVВ-лучей через 12–24 часа развивается болезненная эритема (покраснение кожи) различной степени выраженности. Поверхностные солнечные ожоги проходят без серьезных последствий, глубокие солнечные ожоги приводят к образованию длительно незаживающих дефектов кожи: эрозий и язв.

Иинтенсивность UVA-излучения не очень сильно меняется в течение дня, то есть лучи могут достаточно сильно повреждать глубокие слои кожи не только в дневные, но и в утренние и вечерние часы. Особенно опасно, что UVA-лучи не вызывают у человека болевых ощущений, в то время как UVB-лучи способны приводить к солнечным ожогам, которые являются естественным сигналом тревоги для организма.

UVA-лучи солнечного спектра усиливают повреждающее действие UVB-лучей (эритема, рак кожи).

Самое лучшее средство против солнечного ожога — это его профилактика. Тяжелый солнечный ожог опасен и причиняет сильную боль, но его легко избежать.

Лучше всего ограничить нахождение на улице, особенно в районе между 10 утра и 3 часами дня.

Элементарный прием: обращайте внимание на свою тень: если она меньше вашего роста, находитесь под накрытием. Если вы планируете выходить на улицу в указанное время, одевайте головной убор и закрытую одежду. Солнцезащитные очки также можно использовать для защиты глаз от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Рекомендуется использовать средства для защиты кожи приблизительно за 30 - 60 минут до появления на солнце. Их надо наносить на сухую и чистую кожу. После контакта с водой необходимо опять нанести крем.

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