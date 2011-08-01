Укроп успокаивает нервы

В качестве лекарственного средства, укроп известен ещё с древних времён. Его зелень содержит в огромном количестве витамины С, РР, В1 и В2, провитамины А, соли железа и фосфора, калия и марганца.

На сегодняшний день, в медицине широко используют не только зелень, но и семя укропа. Его полезные свойства настолько велики, что область применения данного растения весьма обширна: при стенокардии и гипертонической болезни, при бессоннице и неврозах, для общего укрепления организма, повышения лактации и улучшения аппетита.

Настой зелени укропа применяют при судорогах, метеоризме, различных заболеваниях печени и кишечных коликах. При этом, практическое отсутствие противопоказаний позволяет использовать укроп и у совсем маленьких, ещё грудных детей. Применяют настой укропа и как эффективное отхаркивающее и слабительное средство.

При начальных стадиях гипертонии применяют специально приготовленный настой из зелени укропа. Подойдёт как свежая, так и высушенная зелень. Для приготовления такого средства берут столовую ложку (без верха) измельчённой зелени, и в течение одного часа настаивают в стакане с кипятком. Далее аккуратно процеживают и принимают перед едой - по пол стакана, пару раз в сутки. Этот настой советуют принимать и при головных болях, с той лишь разницей, что приём разделяют на три раза.

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