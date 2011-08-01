Кому нельзя кушать мороженое

Мороженое в эти жаркие летние дни дарит долгожданную прохладу и утоляет голод, но есть люди, которым его есть нельзя.

Нам с детства нам внушали, что мороженого есть много и часто нельзя, да и современные страшилки о калориях, растительных жирах и пищевых добавках не добавляют оптимизма. Традиционно мороженое не рекомендуют употреблять тучным людям, а также женщинам, желающим похудеть: оно имеет достаточно большой калораж. Но разные сорта мороженого по калорийности сильно отличаются, поэтому в умеренных количествах молочное мороженое (а не сливочное или пломбир) лишних килограммов не принесет. Лицам, страдающим заболеваниями желчевыводящей системы, поджелудочной железы мороженое все-таки нельзя, в силу присутствия там разных жиров считает доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог высшей категории Вадим Шипулин.

Людям с повышенным уровнем холестерина следует обратить внимание на мороженое с растительными жирами.

«Следует помнить также о том, что очень холодная и очень горячая пища может спровоцировать спазм разных отделов пищеварительного тракта, - предупреждает Вадим Шипулин. - Это стоит помнить не только в отношении мороженого».

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