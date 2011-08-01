Восемь опасных для фигуры блюд

Исследователи из Америки назвали восемь блюд доступных в популярных заведениях общественного питания, которые могут стать причиной появления лишнего веса.

Команда исследователей из США провела анализ наиболее часто употребляемых жителями страны продуктов и составила своеобразный хит-парад из восьми блюд, доступных в популярных заведениях общественного питания, представляющих собой самую серьезную опасность в отношении появления лишнего веса. Первое место в этом списке заняло арахисовое масло и шоколадное молоко, энергетическая ценность которых составляет около 2000 калорий на 24 унции (680 г), что эквивалентно суточному объему энергии.

А по содержанию насыщенных жиров эти продукты представляют собой максимальный предел, который допустим для человеческого организма в течение трех дней. Такой распространенный десерт как чизкейк содержит порядка 1540 калорий, а жареный плавленый сыр – 1260 калорий. Стейк в сочетании с картофельным пюре и шпинатом обладает энергетической ценностью 2570 калорий. Также в список наиболее калорийных продуктов питания вошли предлагаемые в популярных американских ресторанах говяжьи бургеры и мясные фрикадельки, фаршированные феттуччини.

В целом, как рассказала диетолог Джейн Херли, одна из ведущих авторов исследования, ею и ее коллегами была отмечена тенденция, что современные заведения общественного питания не просто предлагают своим посетителям нездоровую пищу, но и еще более ухудшают ее характеристики жирными и калорийными гарнирами и соусами. Такое положение вещей не может не внушать беспокойства по той причине, что в стране, как и во многих других государствах мира, число людей, страдающих ожирением, неуклонно растет.

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