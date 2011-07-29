Оптимизм помогает избегать инсульта

Американские ученые пришли к выводу, что оптимизм защищает от инсульта.

Как передает Медпортал.ру со ссылкой на The Daily Telegraph, исследование провела группа специалистов Университета Мичигана под руководством Эрика Кима. Отчет об их работе опубликован в журнале Stroke.

Группа Кима изучила данные более шести тысяч американцев старше 50 лет. Ни у одного из участников до начала исследования не было инсультов. Ученые наблюдали за состоянием добровольцев в течение двух лет. Оптимизм участников оценивался с помощью специальных опросников по шкале от 3 до 18 баллов.

По результатам исследования, за указанный период было зафиксировано 88 инсультов. Ким и его коллеги выяснили, что с повышением оптимизма на один балл риск развития патологического состояния у добровольцев уменьшался на десять процентов. При этом выявленная исследователями зависимость сохранилась, когда они учли социодемографические, биологические и поведенческие факторы риска инсульта.

Результаты работы специалистов из Мичигана подтверждают выводы еще одной группы американских ученых. Они выяснили, что женщины, испытывающие чувство безысходности, более предрасположены к инсульту, чем их сверстницы, склонные к оптимизму.

focus.ua