Как определить свой тип старения

После 30 лет мы имеет лицо, которое заслуживаем. Но заслужить привлекательное лицо можно: надо лишь определить свой тип старения и начать работу на опережение.

Каждый стареет по-своему. У одних уже в тридцать лицо испещрено морщинками, а от глаз разбегаются предательские лучики. У других в пятьдесят кожа остается натянутой и гладкой. Зато "пергаментное" лицо нередко радует глаз ясными, четкими очертаниями, а обладатели гладкой кожи имеют двойной подборок и мешки под глазами…Сценарий увядания предопределен генетикой, как цвет глаз и длина ног. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Если знать врага в лицо, то и природу можно перехитрить.

Тип №1. Утомленное жизнью

Название "усталое лицо" говорит само за себя: кожа одутловатая, рыхлая, с возрастом приобретает землистый оттенок. Главная причина проблем - нарушение микроциркуляции.Что делать? Пробовать все типы лимфодренажа. Средство номер один - классический ручной массаж. Многие эксперты считают, что лучше пока ничего не придумано. Опытные руки массажиста улучшат движение крови и лимфы в тканях, причем так мягко, что вы почти ничего не ощутите.На втором месте стоят аппаратные методики. Электрический лимфодренаж (микротоки, миолифтинг) напоминает миостимуляцию: на кожу прикрепляют датчики, которые слегка "потряхивают" лицо. Токи влияют на ткань на клеточном уровне, помогают оттоку жидкости и усиливают кровообращение. А мягкое тонизирующее воздействие на мимические мускулы усиливает синтез коллагена и эластина, ответственным за упругость кожи.Ультразвуковые процедуры великолепно активизируют клеточный обмен, усиливают регенерацию и выводят вредные продукты обмена. А так как ультразвук способен еще и "открывать" клетки, помогая проникновению в них полезных веществ, его лучше сочетать с ультрафонофорезом или специальными масками.Вакуумный лимфодренаж действует по принципу баночного массажа: на поверхности кожи создается сильный перепад давления, пробуждая и заставляя работать более глубокие слои. Однако в случае с лицом нужно быть очень осторожным: вакуумные насадки оттягивают кожу, засасывая ее внутрь, и на возрастной коже с ее хрупкими сосудами и пониженной эластичностью могут остаться заметные следы.По сравнению с ручным массажем физиотерапевтические процедуры имеют больше противопоказаний. Их нельзя проводить беременным, людям с металлическими имплантами (например, кардиостимулятором), возбудимой нервной системой.

Тип №2. Паутинка на лице

Так старятся люди с очень нежной сухой кожей. От природы у нее очень тонкая защитная оболочка - гидролипидная мантия. С возрастом она еще больше истончается, кожа стремительно теряет влагу; в результате лицо утрачивает фарфоровое сияние и покрывается сетью морщин.Что делать? В первую очередь такую кожу необходимо защищать. Причем не стоит пренебрегать самыми простыми средствами. Симпатичный шарф или широкополая шляпа спасут от солнца и ветра; домашние цветы, аквариум или увлажнитель воздуха защитят от обезвоживания. Вашей "неженке" просто необходимы тепличные условия!Чем раньше вы начнете пользоваться кремами, тем лучше. Для девушек-подростков подойдет обычный жирный крем хорошего качества: он защитит внутренние слои кожи, помогая удерживают влагу. Настоящая палочка-выручалочка для этого типа кожи - гиалуроновая кислота. Она прекрасно удерживает влагу и входит во многие кремы, но работает лишь на поверхности, так как ее крупные молекулы не способны преодолеть барьер эпидермиса. Поэтому специалисты советуют использовать гиалуроновую кислоту в инъекциях - в составе мезотерапевтических коктейлей и гелей. Уже через несколько процедур кожа вновь станет гладкой и упругой.Если вы как огня боитесь уколов, можно попробовать хитрые увлажняющие маски. На полученную из плаценты пленку напыляется гиалуроновая кислота и другие полезные компоненты, специально обработанные на молекулярном уровне, и под давлением пленки проникают в самые глубокие слои кожи.Очень полезна и электрофорез. Он изумительно восстанавливает влажность, так как нужные вещества буквально вбиваются в кожу внести при помощи электрического тока.Бороться с морщинками теоретически помогают все виды химического пилинга. Однако в случае с сухой тонкой кожей нужно быть особенно осторожным. Поверхностный пилинг точно не нанесет вреда, а срединный и глубокий при передозировке чреваты серьезными неприятностями: новая кожа нарастет неравномерно, станет пятнистой, выступят близко расположенные к поверхности сосуды.Если дело зашло совсем далеко, и лицо напоминает печеное яблоко, не обойтись без дермабразии – шлифовки кожи с помощью специальной надсадки или лазера. Эта процедура очень эффективна, но и сложная, так что выбирайте только проверенного специалиста.

Тип №3. Потеря формы

Характерный признак "деформированного лица" - сильное обвисание. Щеки опускаются, веки опадают, расплывается овал лица, оно приобретает унылое брюзгливое выражение… Обычно так старятся тяжелые полные лица с жирной и пористой кожей.Что делать? При этом типе старения тоже нужен массаж. Он возвращает мышцам лица тонус, кожа подбирается и подтягивается.Показаны все виды лифтинга – миостимуляция, ультразвуковое воздействие, вакуумный массаж. Еще одно мощное средство – моделирующие маски. Они великолепно помогают вернуть на место поползшую вниз кожу.Самая известная и доступная – парафиновая маска. Косметолог сначала руками придаст форму лицу, а потом "закрепит" его разогретым до 55°С парафином. При остывании он сжимается, создавая эффект пресса: улучшается кровообращение, уходит жидкость, исчезает одутловатость. Курс из десяти парафиновых масок до определенной степени позволяет восстановить овал лица.Именно с таким типом лица в определенном возрасте стоит задуматься о пластической операции. С нависанием кожи верхних век и жировыми грыжами можно справиться только при помощи блефаропластики.

Тип №4. Все сразу

При комбинированном типе на лице можно увидеть все симптомы старения: отеки, морщины, к уголкам рта сползают печальные складки…Что делать? Помимо всех вышеназванных процедур, полезными могут стать инъекции ботулотоксина. Они расслабят мускулатуру и зафиксируют мышцы, в результате морщины несколько разгладятся.Есть возможность вновь сделать лицо округлым и заполнить морщины с помощью искусственных наполнителей. Прежде всего, к ним относятся коллаген и медленно рассасывающиеся формы гиалуроновой кислоты. Введенный под кожу гель Рестилайн сохраняется около полугода. Со временем он полностью рассасываются, но до этого создает нужный эффект.Наконец, появились комбинированные препараты, когда на гранулу какого-нибудь полимера нанесена та же гиалуроновая кислота. Такие средства не только восполняют объем кожи, но и улучшают состояние тканей. С течением времени они не удаляются из организма, а ферментируются. Поэтому важно четко помнить, что и когда вам уже вводили.

"Здоровье"