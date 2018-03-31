SOS-программа после пляжа

После обильных солнечных ванн твоя кожа потеряла много влаги и огрубела, а волосы стали сухими? Не расстраивайся! Рецепты на основе натуральных продуктов быстро восстановят твою красоту.

Летние проблемы

Жара, палящее солнце, иссушающий ветер, соленая морская вода – все это не лучшим образом сказывается на состоянии наших волос и кожи. Именно в долгожданный сезон отпусков, пока мы отдыхаем от работы, нашей коже приходится несладко. Под воздействием агрессивных факторов нарушается баланс жира и влаги, необходимый для здорового вида кожных покровов. В результате кожа становится сухой, начинает шелушиться, выглядит огрубевшей, более того, может возникнуть чувство стянутости и небольшой зуд.

Реанимация волос

После отпуска, проведенного на морском берегу, волосы, как правило, теряют былую привлекательность. Они выгорают, становятся тусклыми и ломкими. Чтобы вернуть пересушенным волосам жизненную силу и блеск, попробуй сделать масляные укутывания. Отлично зарекомендовало себя средство на основе оливкового масла: смешай 2-3 ст. л. масла с двумя желтками, добавь несколько капель лимонного сока. Нанеси маску на волосы и оставь на полчаса, затем ополосни теплым отваром ромашки.

Пока ты полностью не вернула своим локонам здоровье, воздержись от окрашивания, химической завивки и других процедур, которые травмируют волосы.

Борьба с пигментацией

Слишком рьяно относишься к пребыванию на солнце и при этом пренебрегаешь солнцезащитными средствами? Будь готова к тому, что к концу лета на коже (на лице, шее и в области зоны декольте) может увеличиться количество веснушек и других пигментных пятен. Чтобы сделать их менее заметными, воспользуйся осветляющими масками на основе огурца, листьев петрушки, брусники или целебной травы толокнянки. Вот рецепт отбеливающего лосьона: нарежь зелень петрушки, залей стаканом кипятка и через час процеди через марлю. Протирай средством лицо дважды в день.

Увлажнение прежде всего! Чрезмерная инсоляция чревата разрушением волокон коллагена и эластина, к тому же нарушаются процессы регенерации кожных покровов. Чтобы не допустить появления морщинок, постарайся регулярно восполнять нехватку влаги. Активно используй кремы с увлажняющими компонентами: алоэ вера, вытяжками лекарственных растений или морских водорослей. Не забывай увлажнять организм изнутри: 2 литра воды в день помогут предотвратить обезвоживание кожи.

Проблемная кожа Солнечные лучи хорошо воздействует на кожу с угревой сыпью, однако если воздействие было слишком активным, это может вызвать активизацию работы сальных желез. Как следствие, на лице появляются еще более заметные высыпания. Чтобы решить проблему, необходимо прятать проблемные места от солнца, регулярно проводить щадящее очищение кожи. Бороться с угревой сыпью помогают примочки с отваром из ромашки, протирания кубиками льда.

edinstvennaya.ua