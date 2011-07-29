Чем полезен кабачок?

Кабачки (лат. Cucurbita pepo var. giromontina) обладают активным мочегонным действием и способствуют выведению из человеческого организма воды и поваренной соли – нормализуют водно-солевой обмен и очищают кровь. Благодаря высокому содержанию пектиновных веществ кабачки быстро усваиваются и выводят из организма соли натрия, а также излишки холестерина.

Блюда из кабачков полезны больным гепатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, хроническим колитом, гипертонией, атеросклерозом, хроническими нефритами и пиелонефритами. Кабачковая икра показана при мочекаменной болезни с выпадением оксалатов и уратов, подагре и других нарушениях обмена. Калорийность кабачка приближена к нулю. Это означает, что есть этот овощ можно в неограниченных количествах в течение всего сезона.

Как утверждает тибетская медицина, плоды кабачков обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания каротина и витамина С. Кабачки усиливают перистальтику кишечника, так что при регулярном употреблении лишний вес не грозит. В день можно съедать до 1,5 килограмма этого полезного продукта.

Кабачки содержат всего 0,6 % белка, 5,7 % углеводов, очень мало клетчатки и органических кислот, витаминов. Они богаты минеральными веществами.

Блюда из кабачков легко усваиваются, и поэтому они приветствуются в диетическом и лечебном питании при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях желудка, печени, почек. Кабачки способствуют выведению из организма солей натрия, предупреждают ожирение и накопление в организме излишков холестерина. Больные сахарным диабетом включают блюда из кабачков в свой рацион. Диетические свойства кабачков обусловлены благоприятным соотношением соединений калия и натрия, обилием жидкости, сравнительно небольшим количеством грубых пищевых волокон и малой калорийностью.

Блюда из кабачков способствуют лучшему сокращению мышц кишечника и опорожнению желчного пузыря, полезны больным, получающим антибиотики, обладают мочегонным, противоаллергическим и противоанемическим свойствами. Кабачки препятствуют всасыванию холестерина и, следовательно, ожирению. Они богаты калием, медью и очень полезны при малокровии.

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