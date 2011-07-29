Врачи призывают матерей отказаться от магазинного детского пюре

Маленькие дети, которые питаются пищей, приготовленной дома, во взрослом возрасте чаще едят овощи и фрукты, чем дети, которых кормят готовым детским питанием, установили ученые. Как показало исследование, к семи годам у данных детей формируется правильный вкус.

Специалисты из Университета Де Монфор и университетов Бристоля и Бирмингема проанализировали данные, полученные от 7866 матерей, родивших детей в 1991-1992 годах. Оказалось, дети, которые питались домашними пюре из овощей в шесть месяцев, к семи годам имели больше шансов питаться овощами и фруктами.

Из этого доктор Хелен Култард из Университета Де Монфор делает вывод: все матери должны давать ежедневно детям приготовленные дома овощи и фрукты. Дело в том, что большинство современных детей не получают в должном объеме полезные продукты, важные для здоровья.

Как полагают исследователи, многие матери, отдающие предпочтение готовому детскому питанию, сами часто не потребляют овощи и фрукты. Потом, у готового детского питания одинаковый вкус. А вот вариации во вкусе и текстуре способны разнообразить опыт ребенка, что скажется на широте его дальнейших пищевых предпочтений.

www.delfi.lv