Самые эффективные обертывания от целлюлита

Все обертывания по механизму действия делятся на холодные и горячие. При горячих через раскрытые поры из нас «вылетают» шлаки и токсины. Они просто незаменимы в зонах с целлюлитом с плотным жировым слоем (ягодицы, бедра, возможно, живот).

При холодном обертывании капилляры и сосуды сужаются, а кровь и лимфа несут токсины и шлаки во внутренние очистительные органы. Его рекомендуют при отеках, усталости, тяжести в ногах, а также в качестве реабилитации после склерозирования вен. И незаменимо это обертывание для улучшения лимфодренажа кожи Это обертывание идеально на участках кожи с повышенной дряблостью.

Однако существуют и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Любые обертывания запрещены при гинекологических, сердечно-сосудистых и кожных заболеваниях, гипертонии. Горячее обертывание не рекомендуется при варикозном расширении вен, зато для него отлично подходит холодное.

Перед процедурой тело очищается скрабом. При плотной, тяжелой форме целлюлита это увеличивает циркуляцию крови в тканях, стимулирует удаление воды и жира. Кожа при этом глубоко очищается, чтобы активные вещества действовали максимально быстро и глубоко. Также обертывание может предварять разогревающий массаж.

Потом на вас наносят необходимый состав (он зависит от выбранного типа обертывания) и далее закрывают специальной защитной пленкой. И вы лежите 30-40 мин. Затем все смывают, а вам предлагают либо контрастный душ, либо специальную ванну. Горячие обертывания делают на все тело. Холодные чаще всего на участки (например, руки, живот или ноги). В последнее время распространены и комбинированные виды обертываний.

1. Самый популярный вид обертывания - на основе морских водорослей. Они уменьшают целлюлитные бугорки, делают кожу упругой и эластичной, насыщают организм всевозможными витаминами и минеральными веществами. Плюс морепродукты в целом оказывают на организм общеукрепляющее, повышающее иммунитет действие, дарят прилив сил и улучшение настроения.

2. Обертывания на основе лечебных грязей мы знаем уже много лет. Во времена бесплатных путевок в санатории эта процедура была для всех обязательной, и мы ее активно не любили - ну не каждому по нраву вылитое на него ведро горячей черной жижи. Но прошло время, изменился мир, здоровье стало одной из главных ценностей, и мы теперь готовы платить за грязевое обертывание приличные деньги.

Лечебные грязи содержат огромное количество солей и минералов, что позволяет не только бороться с целлюлитом, но и благотворно влиять на кровообращение, нервную систему, обмен веществ, укреплять и делать эластичными соединительные ткани, разглаживать кожу. Иногда грязь при обертываниях для большего эффекта смешивают с водорослями, каолиновой глиной, натуральными аромамаслами лимона и душицы, экстрактом конского каштана или полевого хвоща.

3. Медовое обертывание, при котором используется не только мед, но и винные дрожжи, и аромамасла, оказывает точно такое же действие на кожу - оно ее питает, разглаживает, успокаивает.

4. Для масляных обертываний в качестве основы используют оливковое или миндальное масло, масло ростков пшеницы. В основу добавляется аромамасло или смесь аромамасел, например лимона, можжевельника и лаванды.

5. И самый хит этого сезона - шоколадное обертывание. Шоколадное обертывание оказывает сильный антистрессовый эффект, омолаживает кожу и очищает ее от пигментных пятен и угрей. Ну и, конечно же, кроме всего прочего, шоколадное обертывание чрезвычайно приятно.

Обертывание в домашних условиях .

Если по какой-то причине вы не можете посетить салон красоты, то обертывание можно сделать и в домашних условиях.

Избавиться от 3 см на талии можно при теплом влажном обертывании. В тазик накапайте по 10 капель аромамасел розмарина, герани и лаванды, влейте колпачок любого масла для ванны или 3 столовые ложки молока. Добавьте немного теплой воды и в этом растворе намочите льняной платок. Отжав, приложите его на живот, а сверху - слой компрессной бумаги. Туго обмотайтесь сухим теплым платком и держите «обертку» 3 минуты.

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