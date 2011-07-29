ФРГ - на последнем месте по рождаемости в Евросоюзе

Германия третий год подряд заняла последнее место по уровню рождаемости в Евросоюзе, сообщает Welt со ссылкой на данные доклада, опубликованного статистической службой ЕС (Eurostat). В 2010 году на 1000 жителей ФРГ пришлось 8,3 новорожденных.

Германия находится ниже среднестатистического показателя по ЕС, который составляет 10,7 новорожденных на 1000 жителей, передает Лнента.ру. При этом отмечается, что рождаемость в ФРГ немного возросла и вышла на уровень 2008 года. Самый низкий уровень рождаемости был зафиксирован в ФРГ в 2009 году: всего 7,9 новорожденных на 1000 человек.

Самая высокая рождаемость за 2010 год наблюдалась в Ирландии (16,5 новорожденных на 1000 человек), Великобритании (13 новорожденных на тысячу) и во Франции (12,8).

Всего к началу 2011 года в ЕС, по данным Eurostat, проживали 502,5 миллиона человек: на 1,4 миллиона больше, чем годом ранее.

Рост населения наблюдается за счет притока мигрантов. При этом в восьми странах - членах ЕС, в том числе и в Германии, население продолжает сокращаться. По состоянию на 1 января этого года в ФРГ, по данным Eurostat, насчитывалось 81 миллион 752 тысячи человек.

По прогнозам Eurostat, к 2060 году население Германии может сократиться на 16 миллионов - до 66 миллионов человек. В результате, ФРГ потеряет свой статус самой многочисленной страны ЕС и уступит лидерство Великобритании (где к этому времени будет насчитываться 79 миллионов жителей) и Франции (74 миллиона).