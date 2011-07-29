Чем опасна хлорированная вода

Перед тем, как попасть в кран, водой проходится хлорирование. Но исследователи сообщают о том, что хлор, при постоянном попадании в человеческий организм, вызывает такие болезни, как рак мочевого пузыря, атеросклероз, заболевание пищеварительных органов, ободочной и прямой кишки, а также анемии.

В это же время пока не удается полностью отказаться от этапа хлорирования. Свидетельством этому является грустный опыт Перу: когда там приняли решение об отказе от хлорирования, для снижения рисков раковых заболеваний, в водопроводе появилось множество вредоносных микроорганизмов (энтеровирусы, кишечные палочки, штаммы гепатита), а также паразиты (глисты, клещи и др.). А это потянуло за собой эпидемию холеры в стране.

newsland.ru