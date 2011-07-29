В турецкой Аланье - массовое отравление туристов

В турецком отеле Аланья отравились свыше 200 отдыхающих, в том числе 112 россиян. Такие данные представило Федеральное агентство по туризму РФ.

В сообщении отмечается, что, по последним данным, предоставленным Генеральным консульством России в г.Анталье, в течение 26 и 27 июля с.г. за медицинской помощью в медучреждения города с жалобами на тошноту, рвоту, температуру и расстройство желудка обратились свыше 200 отдыхающих отеля "Гюнеш Гарден" в Аланье, в том числе 112 российских туристов.

"Инцидент произошел в отеле Club Günes Garden (Аланья). В гостиницу экстренно прибыли представители министерства здравоохранения и министерства сельского хозяйства Турции, которые взяли пробы продуктов питания и воды. Об очаге инфекции и ее характере можно будет судить по результатам экспертизы", - отмечается в пресс-релизе.

Это уже не первый в этом году случай массового отравления российских граждан на турецких курортах. Самый громкий произошел в ночь на 27 мая, когда группа россиян отравились некачественным алкоголем с высоким содержанием метанола во время прогулки на яхте, организованной для турагентов и туристов в Бодруме.

naviny.by